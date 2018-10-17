Devlet Bahçeli'den Brunson açıklaması: Oyun bitti

Partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuşan Bahçeli, sürecin başından bu yana ABD Başkanının ‘Papaz’la yatıp Papaz’la kalktığını’ belirterek şöyle konuştu:

Türkiye’ye yaptırım tehditleri savuran Trump, Oval Ofis’te Papaz’ı hasretle kucaklamış, kendisine dua ettirmiş, sanki Vietnam’dan dönen askerleri gibi karşılamıştır. Seviyesiz Trump’ın yerini sempatik Trump almıştır. Kırgınlığı papaz iadesiyle geçmiştir. Casuslar ülkemizde cirit atacak, Kiliseler istihbarat aparatı gibi çalışacak, yetmedi FETÖ’cüler Pensilvanya’da saltanat sürecek; görmeyeceğiz, duymayacağız, konuşmayacağız, bunu mu arzu ediyor? Trump’ın derdi nedir? Türkiye, ABD’nin sömürgesi değildir.



GİZLİ TANIKLAR KİMLER?

Casusluk suçlamasıyla tutuklanan bir misyonerin, 2 yıl bile dolmadan serbest kalması adalet ilkeleriyle nasıl izah edilecektir? Papaz Brunson’un üç gizli tanığın ifadesiyle suçlanması, sonra da savcı değişikliğiyle birlikte yine aynı tanıkların değiştirilmiş, tahrif ve tahrip edilmiş ifadeleriyle serbest kalması bağımsız ve tarafsız hukuka ne kadar uygundur? Papaz davasında ifade değiştiren, Türk adaletini şaibelerle hırpalayan gizli ve kiralanmış tanıklar kimlerdir?



GÜLEN NİYE ALINMAZ?

Bu çerçevede Papaz Brunson verildiyse, ABD’deki Papaz Gülen niye alınmaz, neden alınamaz? Varsayalım iki papazı da ellerinde tutmak istediler. Bu durum karşısında Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın iadesi ne zaman olacak? Maksadımız siyasi eleştiri yapmak veya yeni bir siyasi polemik sayfası açmak değildir. Dış politika konusunda hükûmete verdiğimiz destek tartışmasız ve ortadadır. Ancak millî vicdanı rahatsız eden bir sorunla ilgili kanaatlerimizi dile getirmek, hatta sitem ve şikâyetimizi seslendirmek en makul hakkımız. Böylesi bir tablo tarihî hata sayılmayacak mıdır? Papaz Brunson kararı, milletimizi üzmüş ve yaralamıştır.

ABD’nin müttefiki Türkiye midir? Yoksa PKK/YPG midir? Fırat’ın doğusunda sözde büyük Kürdistan projesine kan ve can takviyesi yapmak amacıyla seferber olan ABD, adeta zehir saçmaktadır.