0553 313 94 23

Devlet Bahçeli'den Brunson açıklaması: Oyun bitti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD’li papaz Bruson’un serbest kalmasının pek çok soru işaretine sebep olduğunu söyledi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 07:42
Devlet Bahçeli'den Brunson açıklaması: Oyun bitti

Partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuşan Bahçeli, sürecin başından bu yana ABD Başkanının ‘Papaz’la yatıp Papaz’la kalktığını’ belirterek şöyle konuştu: 
Türkiye’ye yaptırım tehditleri savuran Trump, Oval Ofis’te Papaz’ı hasretle kucaklamış, kendisine dua ettirmiş, sanki Vietnam’dan dönen askerleri gibi karşılamıştır. Seviyesiz Trump’ın yerini sempatik Trump almıştır. Kırgınlığı papaz iadesiyle geçmiştir. Casuslar ülkemizde cirit atacak, Kiliseler istihbarat aparatı gibi çalışacak, yetmedi FETÖ’cüler Pensilvanya’da saltanat sürecek; görmeyeceğiz, duymayacağız, konuşmayacağız, bunu mu arzu ediyor? Trump’ın derdi nedir? Türkiye, ABD’nin sömürgesi değildir.

GİZLİ TANIKLAR KİMLER?
 Casusluk suçlamasıyla tutuklanan bir misyonerin, 2 yıl bile dolmadan serbest kalması adalet ilkeleriyle nasıl izah edilecektir? Papaz Brunson’un üç gizli tanığın ifadesiyle suçlanması, sonra da savcı değişikliğiyle birlikte yine aynı tanıkların değiştirilmiş, tahrif ve tahrip edilmiş ifadeleriyle serbest kalması bağımsız ve tarafsız hukuka ne kadar uygundur? Papaz davasında ifade değiştiren, Türk adaletini şaibelerle hırpalayan gizli ve kiralanmış tanıklar kimlerdir? 

GÜLEN NİYE ALINMAZ?
 Bu çerçevede Papaz Brunson verildiyse, ABD’deki Papaz Gülen niye alınmaz, neden alınamaz? Varsayalım iki papazı da ellerinde tutmak istediler. Bu durum karşısında Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın iadesi ne zaman olacak? Maksadımız siyasi eleştiri yapmak veya yeni bir siyasi polemik sayfası açmak değildir. Dış politika konusunda hükûmete verdiğimiz destek tartışmasız ve ortadadır. Ancak millî vicdanı rahatsız eden bir sorunla ilgili kanaatlerimizi dile getirmek, hatta sitem ve şikâyetimizi seslendirmek en makul hakkımız. Böylesi bir tablo tarihî hata sayılmayacak mıdır? Papaz Brunson kararı, milletimizi üzmüş ve yaralamıştır.
 ABD’nin müttefiki Türkiye midir? Yoksa PKK/YPG midir? Fırat’ın doğusunda sözde büyük Kürdistan projesine kan ve can takviyesi yapmak amacıyla seferber olan ABD, adeta zehir saçmaktadır. 


(Türkiye)
Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 07:42
  1. Kilis
  2. Devlet Bahçeli

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Küresel güçlerin Cemal Kaşıkçı kavgası
    1. Küresel güçlerin Cemal Kaşıkçı kavgası
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: EYT çıkarsa..
    3. HDP'den korucularla ilgili teklif!
    4. “Ayağına batan dikenin verdiği acı da..
    5. Selman'ın akıl hocası Zayed suikast..
    6. Devlet Bahçeli'den Brunson açıklaması:..
    7. Arda Turan'a tarihî fatura
    8. Galatasaray'a sahadan 170 milyon
    9. Gökhan: Özür dilerim
    10. Arda Turan’a Sütlüce darbesi… ‘Bizden..
    11. Cemal Kaşıkçı'yı işkenceyle katlettiler!
    12. Meteoroloji uyardı: Geliyor! 15 gün..
    13. Trump kafayı ona taktı! 'Benim için en..
    14. Yaptıkları zamlar yetmedi!..
    15. O ülkeden flaş karar! Artık dolar..
    16. Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Ofiste..
    17. FBI o ülkede belediye binasını bastı
    18. Cemaat şaşkına döndü! 37 yıl sonra..
    19. ‘Fuhuş çetesinin eline düştüm’..
    20. Delil bulundu konsolos uçtu
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    17 Ekim 2018
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!