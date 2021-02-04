Devlet Bahçeli'den Boğaziçili öğrencilerin ailelerine çağrı!
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi protestolarındaki öğrencilerin ailelerine, "Evlatlarınıza siz sahip çıkın, ne Kılıçdaroğlu'nun eline ne de onun bunun keyfine bırakmayın." çağrısı yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlere katılan öğrencilerin ailelerine "evlatlarınıza sahip çıkın" çağrısında bulundu.
Bahçeli'den Boğaziçi çağrısı
MHP Genel Merkezinden yapılan açıklamada, Bahçeli'nin Boğaziçi Üniversitesindeki protestolara ilişkin değerlendirmesine yer verildi.
Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesinde terör örgütlerinin yasa dışı eylemlerinde kullanılan, alenen istismar edilen öğrencilerin ailelerine çağrıda bulunduğunu belirterek "Muhterem analarımız evlatlarınıza siz sahip çıkın, ne Kılıçdaroğlu'nun eline ne de onun bunun keyfine bırakmayın." ifadelerini kullandı.