  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Devlet Bahçeli'den Boğaziçili öğrencilerin ailelerine çağrı!
Siyaset

Devlet Bahçeli'den Boğaziçili öğrencilerin ailelerine çağrı!

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi protestolarındaki öğrencilerin ailelerine, "Evlatlarınıza siz sahip çıkın, ne Kılıçdaroğlu'nun eline ne de onun bunun keyfine bırakmayın." çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 20:14:00 - 2021-02-04 20:42:31
Devlet Bahçeli'den Boğaziçili öğrencilerin ailelerine çağrı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlere katılan öğrencilerin ailelerine "evlatlarınıza sahip çıkın" çağrısında bulundu.

Bahçeli'den Boğaziçi çağrısı

MHP Genel Merkezinden yapılan açıklamada, Bahçeli'nin Boğaziçi Üniversitesindeki protestolara ilişkin değerlendirmesine yer verildi.

Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesinde terör örgütlerinin yasa dışı eylemlerinde kullanılan, alenen istismar edilen öğrencilerin ailelerine çağrıda bulunduğunu belirterek "Muhterem analarımız evlatlarınıza siz sahip çıkın, ne Kılıçdaroğlu'nun eline ne de onun bunun keyfine bırakmayın." ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan 'Boğaziçi' protestolarına destek açıklaması
İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan 'Boğaziçi' protestolarına destek açıklaması

Gündem

İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan 'Boğaziçi' protestolarına destek açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Boğaziçi'nde liyakat' şovu patladı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Boğaziçi'nde liyakat' şovu patladı!

Gündem

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Boğaziçi'nde liyakat' şovu patladı!

Boğaziçi olaylarıyla ilgili sıcak gelişme
Boğaziçi olaylarıyla ilgili sıcak gelişme

Gündem

Boğaziçi olaylarıyla ilgili sıcak gelişme

İzmir sele teslim oldu CHP'li Tunç Soyer'in gündemi Boğaziçi oldu!
İzmir sele teslim oldu CHP'li Tunç Soyer'in gündemi Boğaziçi oldu!

Gündem

İzmir sele teslim oldu CHP'li Tunç Soyer'in gündemi Boğaziçi oldu!

Fırfır İsmail Saymaz istemeden Boğaziçi provokasyonunun iç yüzünü itiraf etti
Fırfır İsmail Saymaz istemeden Boğaziçi provokasyonunun iç yüzünü itiraf etti

Gündem

Fırfır İsmail Saymaz istemeden Boğaziçi provokasyonunun iç yüzünü itiraf etti

Fahrettin Altun, Boğaziçi provokasyonunu video ile anlattı
Fahrettin Altun, Boğaziçi provokasyonunu video ile anlattı

Gündem

Fahrettin Altun, Boğaziçi provokasyonunu video ile anlattı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Gül cephesinden Ali Babacan'a olay sözler
Siyaset

Abdullah Gül cephesinden Ali Babacan'a olay sözler

Boğaziçi'ndeki provokatif eylemler devam ederken 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün avukatı Latif Cem Baran, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali B..
‘İlk defa burada işiteceksiniz’ diyen İsmail Küçükkaya’dan Melih Bulu iddiası! Tüm provokasyonlara rağmen…
Siyaset

‘İlk defa burada işiteceksiniz’ diyen İsmail Küçükkaya’dan Melih Bulu iddiası! Tüm provokasyonlara rağmen…

ABD beslemeli FOX TV’nin sunucusu İsmail Küçükkaya, Boğaziçi eylemlerinde tüm provokasyonlara rağmen dik duran Melih Bulu ile ilgili çok kon..
Selman, korkusunu itiraf etti: Beni öldürürler
Dünya

Selman, korkusunu itiraf etti: Beni öldürürler

Suudi Veliahdı Muhammed bin Salman’ın İsrailli milyarder arkadaşı Haim Saban’a İsrail rejimiyle ilişkileri normalleştirme konusundaki korkus..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay