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Devlet Bahçeli tanıttı! Özellikleriyle ilgi odağı oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, kendisi için tasarlanan ilk yüzüğü anlattı.

03 Ocak 2019 Perşembe 15:57
Devlet Bahçeli tanıttı! Özellikleriyle ilgi odağı oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni yıla yeni bir özel tasarım yüzükle girdi.

Yüzüğün içerisinde Orhun Abideleri'nden Tonyukuk'a ait "Allah'ın yardımıyla bu Türk milletinin arasında, düşman askerlerini yürütmedim. Kuyruğu düğümlü düşman atlarını koşturmadım" sözü yer alıyor.

Yüzüğün adı: Gümüş Kitabe

Cumhuriyet'in haberine göre, Bahçeli, 2019'da kendisi için tasarlanan ilk yüzüğü anlattı. Özel bir kutu içerisinde, üzerinde Orhun Abideleri'nden Tonyukuk'a ait olan "Allah'ın yardımıyla Türk milletinin arasında, düşman askerlerini yürütmedim. Kuyruğu düğümlü düşman atlarını koşturmadım" yazılı yüzük "Gümüş Kitabe" adını taşıyor. Yüzük, 925 ayar gümüş malzemeden imal edildi.

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Zirkon taşı elde mıhlandı

Yüzüğün üzerine ise 250 adet yüksek kalite zirkon taşı elde mıhlandı. Zirkon taşının eski çağlardan beri 'bolluk' getirdiği, 'kişiyi toplum içinde yükselttiğine' inanılıyor.

Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirme, denge baş dönmesi gibi çeşitli hastalıklara da iyi geldiği belirtiliyor. Zirkon'un düşmanlara, düşmanca tavırlara karşı da kalkan vazifesi gördüğü söyleniyor.

Fettahoğlu ailesine ait özel tuğra 

Yüzüğün sağ kısmında ise Bahçeli'nin kendisine ve ailesine ait özel tuğralar bulunuyor. Yüzüğün solunda Bahçeli'nin mensubu olduğu 'Fettahoğlu' ailesine ait özel tuğra yer alıyor. Yüzüğün sağında ise 'Bahçeli' yazıyor. Yüzük kırmızı mine taşı ile de renklendirildi.

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Yüzüğün içinde yazı var

Yüzüğün üzerinde Türk bayrağı, MHP'nin simgesi olan Üç Hilal ve Orhun Abideleri'nden kısa bir Göktürkçe cümle bulunuyor. Aynı cümlenin günümüz Türkçesi ile yazılmış şekli yüzüğün içinde yer alıyor. Yüzükte Göktürkler döneminde yaşayan Türk devlet adamı Bilge Tonyukuk'a ait "Allah'ın yardımıyla bu Türk milletinin arasında, düşman askerlerini yürütmedim. Kuyruğu düğümlü düşman atlarını koşturmadım" sözü işlenmiş.

Devlet Bahçeli'ye 2019 Yılının İlk Yüzüğü Hediye Edildi" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/devlet-bahceliye-ailesine-ait-ozel-tugralarin-oldugu-yuzuk-hediye-edildi-3f6af5.jpg" alt=""/>

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 15:57
  1. Gümüş
  2. Devlet Bahçeli
  3. Göktürk
  4. Güneysu
  5. Orhun Abideleri
  6. Zirkon taşı

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