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Devlet Bahçeli talimat verdi! Görevden alındı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Turan görevden alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 00:12:00 -
Devlet Bahçeli talimat verdi! Görevden alındı

Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin emri ile görevine son verildiğini duyurdu.

Serdar Tura sosyal medyada yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli büyüğümüz genel başkanımız sayın Devlet Bahçeli'nin emirleriyle Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı görevim sona ermiştir. Bundan sonra da bir ülkücü olarak liderimizin emrinde olmaya devam edeceğim. Kamuoyuna duyurulur."

Neler olmuştu?

Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Turan, açlık grevi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in ölümünün ardından cenazenin Kayseri'ye getirilmesi halinde izin vermeyeceklerini söylemişti.

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