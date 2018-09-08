0553 313 94 23

Devlet Bahçeli: Suriyelilerin ülkelerine sevki acilen hayata geçirilmeli

MHP lideri Bahçeli, ''Suriye'de akan kan durmuyor, masumların canı üzerinden yapılan pazarlıklar bitmiyor. Tahran Zirvesi elbette anlamlı ve değerlidir. Türkiye, Türk milletinindir. Anadolu Türk vatanıdır. Ülkemizdeki Suriyelilerin güvenli ve süratli şekilde asıl yurtlarına sevki acilen planlanıp hayata geçirilmelidir. Sınırlarımıza diktiğimiz duvarların aşılması, yeni göç akınları millet varlığının geleceğini karartacaktır" dedi.''

08 Eylül 2018 Cumartesi 19:18
Devlet Bahçeli: Suriyelilerin ülkelerine sevki acilen hayata geçirilmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. İşte Bahçeli'nin o açıklamaları;

MAZLIMLARIN CANI ÜZERİNDEN PAZARLIK BİTMİYOR

İdlib bahanesiyle sahne alan küresel ve bölgesel güç mücadeleleri giderek şiddetlenirken, yönetilebilir istikrarsızlık ve dehşet verici kaos sarmalı tesir alanını genişletiyor. Suriye’de akan kan durmuyor, masumların canı üzerinden yapılan pazarlıklar bitmiyor.

Dünkü Tahran Zirvesi elbette anlamlı ve değerlidir. Suriye’de demokratik ve siyasi geçiş sürecinin behemehâl teminiyle ateşkes rejiminin tesisi kaçınılmaz ve beka düzeyinde bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacın karşılanmasında muhatap bütün ülkeler tarih ve insanlık önünde sorumludur.

RUSYA VE İRAN VURGUSU

Astana Mutabakatı, Soçi Zirvesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 Sayılı Kararıyla birlikte Cenevre süreçlerinin etkili olabilmesi için Türkiye haricinde sahada ve masada bulunan diğer taraf ülkeler samimi ve yapıcı hareket etmek durumundadır.

Bir defa Suriye’nin geleceğinde Esad yer almamalıdır. Buna yönelik siyasi kararı da Suriye halkı vermelidir. Bu ülkenin bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı ve riayet ise esas olmalıdır. Esad ile Putin İdlib’e bomba yağdırmaktan, ateşkes arayışlarını sabote etmek vazgeçmelidir.

'NÜFUS İSTİKLALİ' ZORA SOKULMAMALI

İdlib’teki gelişmeler Türkiye’nin milli güvenliğini, Söğüt emanetini olumsuz düzeyde etkileyecektir. Bu itibarla yeni ve yoğun bir göç dalgasına asla müsaade edilmemeli, nüfus istiklalimizi daha fazla zora ve sıkıntıya sokacak adım ve kararlardan ihtiraz edilmelidir.

Türkiye Türk milletinindir. Anadolu Türk vatanıdır. Ülkemizdeki Suriyelilerin güvenli ve süratli şekilde asıl yurtlarına sevki acilen planlanıp hayata geçirilmelidir. Sınırlarımıza diktiğimiz duvarların aşılması, yeni göç akınları millet varlığının geleceğini karartacaktır.

Üzerinde gururla yaşadığımız toprakları; fetihle, bedel ödeyerek, can vererek, çilelere katlanarak, fedakârlıklarla vatan yaptık. Gidecek yerimiz yok, sığınacak yeni bir yurdumuz yok. Vatan varsa bayrak vardır, bağımsızlık vardır, istikbal vardır, ar ve namus ayaktadır.

Ertuğrul Gazi, Orta Asya’dan bu yana süregelen Türkmen boylarının yurt arama sevdasını Fırat’ın koynunda yatan babası Süleyman Şah’tan alarak Söğüt’e gelmiştir. Ezcümle geri dönüşümüz, gelecek asırlarda Türklükten mahrum Anadolu tamamıyla ham bir hayaldir.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 19:18
  1. devlet bahçeli
  2. suriye
  3. açıklama
  4. mhp

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsmail Faruk Aksu'nun yeni görevi ne oldu?
    1. İsmail Faruk Aksu'nun yeni görevi ne..
    2. Türkiye, Rusya ve İran arasındaki..
    3. Karaman’da otomobil takla attı: 2 ölü,..
    4. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    5. Devlet Bahçeli: Suriyelilerin..
    6. İstanbul 3. havalimanının ismi ne oldu?
    7. Ankara Keçiören nöbetçi eczane
    8. BM: Yemen barış görüşmeleri başarısız..
    9. ABD'yi zor günler bekliyor
    10. Ankara nöbetçi eczane Çankaya
    11. Ankara nöbetçi eczane Mamak
    12. Ankara nöbetçi eczane Keçiören
    13. Ankara nöbetçi eczane Yenimahalle
    14. Nöbetçi eczane Ankara Altındağ
    15. Ankara Sincan Batıkent Etimesgut..
    16. İstanbul nöbetçi eczane Beyoğlu
    17. İstanbul Beşiktaş nöbetçi eczane
    18. Fransa'da kadınlara özel taksi
    19. Nöbetçi eczane Bağcılar
    20. İstanbul nöbetçi eczane Esenyurt
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Sağlık Bakanlığından herkesi ilgilendiren alkışlanacak uygulama! Tamamen ücretsiz
    Sağlık Bakanlığından herkesi ilgilendiren alkışlanacak uygulama! Tamamen ücretsiz
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    "ABD’yi 2008’den daha derin bir kriz bekliyor"
    "ABD’yi 2008’den daha derin bir kriz bekliyor"

    Günün Karikatürü

    08 Eylül 2018
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Robert Koleji'ne 900 trilyon nereden geldi, nereye gidiyor?
    Robert Koleji'ne 900 trilyon nereden geldi, nereye gidiyor?