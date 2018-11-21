Devlet Bahçeli Şampiyonlar Ligi maçına davet edildi

Şampiyonlar Ligi G grubunda oynanacak Roma - Real Madrid maçına MHP Başkanı Devlet Bahçeli davet edildi.

Gösterdiği müthiş performansla Avrupa devlerinin transfer listesine girmeyi başaran milli futbolcu Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma'da kulüp Başkanı James Pallotta ve Sportif Direktör Monchi, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Real Madrid mücadelesi için FIFA menajeri Bayram Tutumlu aracılığıyla MHP Başkanı Devlet Bahçeli'yi maça davet etti.

Cengiz'e destek vermek istiyor

Roma kulübü tarafından resmi olarak yapılan davet için Devlet Bahçeli, programının çok yoğun olduğunu ancak mücadeleyi izleyerek Cengiz Ünder'i desteklemek istediğini belirtti.