Devlet Bahçeli: Para ödülü YPG’yi perdelemektir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM’deki grup toplantısında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. ABD’nin terör örgütü PKK elebaşlarının başına ödül koymasına tepki gösteren Bahçeli, şunları kaydetti:

Türkiye’nin hayat damarlarını kesmek istiyorlar. Washington yönetimi, Kandil çetesinin 3 hain elebaşıyla ilgili kimlik ya da yer tespitini mümkün kılacak bilgiler karşılığında toplam 12 milyon dolarlık para ödülü vermeyi geçen hafta açıklamıştır. Teröristlerin başına ödül koyulması sahip olunan niyet ve zamanlama itibarıyla oldukça kuşku vericidir. ABD’nin YPG’yi kollayıp PKK’yı hedef haline getirmesi tamamen kandırmaca, yeni bir aldatma serüvenidir.