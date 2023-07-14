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Medya Devlet Bahçeli ne demek istedi? FETÖ çıkışı olay oldu
Medya

Devlet Bahçeli ne demek istedi? FETÖ çıkışı olay oldu

Yeniakit Publisher
2023-07-14 12:52:00 -
Devlet Bahçeli ne demek istedi? FETÖ çıkışı olay oldu

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin grup konuşmasındaki FETÖ ve “kripto” vurgusuna dikkati çektiği bugünkü yazısında, “Özellikle emniyet ve yargı ayağında ‘derin kuşkular’ var ve Bahçeli de kuşku duyan isim!” dedi.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin grup konuşmasındaki FETÖ ve “kripto” vurgusuna dikkati çektiği bugünkü yazısında, “Özellikle emniyet ve yargı ayağında ‘derin kuşkular’ var ve Bahçeli de kuşku duyan isim!” dedi.

Bahçeli, “Hâlâ FETÖ'nün kripto damarının siyaset, bürokrasi, eğitim, ekonomi, medya ve diğer alanlarda dip dalga halinde faaliyet içinde olduğunu bilmeyen, duymayan, görmeyen kalmadı” demişti.

Erkin, Bahçeli’nin söz konusu ifadelerini şöyle değerlendirdi:

“Özellikle emniyet ve yargı ayağında ‘derin kuşkular’ var ve Bahçeli de kuşku duyan isim! Bu soruların yanıtını tabii ki MHP lideri biliyor ama örgütün bazı tarikat-cemaat-sivil toplum örgütleri üzerinden emniyet, yargı, asker, mülkiye üzerinde ‘renklendirmeyle’ yollarına devam ettikleri raporlarla mevcut. Bir not da şu: ‘Yakında Bahçeli'nin ne demek istediği anlaşılacaktır.’”
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