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Gündem Devlet Bahçeli, Müge Anlı'ya mesaj gönderdi
Gündem

Devlet Bahçeli, Müge Anlı'ya mesaj gönderdi

14. sezonuyla ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı damga vurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 16:23:00 -

Türkiye'deki çeşitli aile meselelerini programında yayınlayan Müge Anlı'nın programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezonuyla tekrar başladı.

Programın yeni yayın döneminde, sunucu Müge Anlı'ya tebrik çiçekleri ve mesajları geldi. Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli de sunucu Müge Anlı'yı tebrik etti.

Yayın sırasında Bahçeli'den gelen mesajı okuyan Anlı, "Yine çiçekler ve güzel dilekler gelmeye devam ediyor. Devlet Bahçeli'den bir mesaj geldi." ifadelerini kullandı.

Anlı'ya Bahçeli'den gelen tebrik mesajında, "Sayın Müge Anlı, Türk televizyonlarındaki sosyal sorumluluk bilincinin en güzel örneklerinden biri olan beğeniyle ve dikkatle takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni yayın dönemini tebrik ediyorum." ifadeleri yer aldı. Mesajı sesli okuyan Anlı, Devlet Bahçeli'ye teşekkür ettiğini belirtti.

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