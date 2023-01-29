Devlet Bahçeli: Adayımızın sonuna kadar arkasındayız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amasya’da "Aziz Milletim Sıra Sende" mitinginde önemli açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Türkiye'nin kader seçimlerinin eşiğindeyiz. Şimdi söz sizdedir. 14 Mayıs'ta yapılması gündemde olan genel seçimler, Türkiye'nin gelecek ümitlerini tazeleyecektir.

Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelmiş, nihayetinde de 12 Haziran 1919 Perşembe günü Amasya'ya intikal etmiştir. Amasya milli mücadelenin ilk karargahı olmuştur.

Milliyetçi duruş buradan yedidüvele meydan okumuştur. Küresel sırtların hükmü Türkiye'ye geçmez, geçemez.

Türkiye'nin aleyhine kudurmş gibi faaliyet gösteren işbirlikçiler yine araziye çıkarılmışlardır. Amasya Genelgesi Cumhuriyet'in ilk yüzyılının beyannamesidir, şimdi de yeni yüzyılın sayfası açılmaktadır. Dün devşirilmiş madda ve himayeciler vardı, bugünde var. Dün zalimlere yandaşlık yapanlar bugün karşımızda.

"Adayımızın sonuna kadar arkasındayız"

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüzde cumhurun muhteşem zaferine hepbirlikte omuz vereceğiz. Kriz severler boşuna uğraşmasın, değerli adayımızın da sonuna kadar arkasındayız.

Türkiye'nin zilletine katiyen tahammül edecek değiliz. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. İstikrar sürsün Türkiye büyüsün amacındayız. Hainlere karşı aynı hizadayız. Türkiye düşmanlarına karşı aynı çizgideyiz.

Hiçbir insanın kabul edemeyeceğiz ilkel sataşmalar ülkemize, Cumhurbaşkanımıza reva görülmektedir. İtibar cellatları devreye girmektedir. Gafiller, hainler bu kapsamda sonuca ulaşacaklarını sanıyorlar, Türkiye'nin belini kırmanın arayışındalar. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin son 5 yıldaki performansından zorlukların ve zorbalıkların üstesinden ürküyorlar. Gücüne güç katan Türkiye'ye tahammül edemiyorlar.

Kızılelma ülküsünü duyunca, İHA'ları görünce ötleri patlıyor. Milletimizin kronikleşmiş sosyal ve ekonomik sorunları birer birer çözüldükçe sabahı zor ediyorlar. Bunlar nimet bilmez, bunlarda millete vefa ve sevgi yoktur.

Muhalefete sert tepki

Kılıçdaroğlu terörle mücadele kahramanlıklar gösteren TSK'yı iftiralarla durdurmaya çalışmaktadır. Türk silahlı kuvvetlerinin komuta kademesini alçakça suçlamaktadır. Kahraman güvenlik güçleri şahadet pahasına terör örgütlerine dünyayı dar ederken Kılıçdaroğlu hop oturup, hop kalkmaktadır. Kılıçdaroğlu Türkiye'nin karşısındaki mihraktır. İP Başkanı Diyarbakır'a gidip utanmadan silahlara veda mesajı vermiştir. Ne hazindir ki PKK'ya yeşil ışık çakmıştır. Bunun adı demokrasi olamaz. Bu olsa olsa küresel güçlerin kafa kola aldığı, ağzına bir parmak çaldığı çarpık siyasetçi hezimettir. Zillette ufuk, umut yoktur. Zillet partileriyle ulaşabilecek hiçbir gelecek yoktur.