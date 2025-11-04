  • İSTANBUL
Gündem

Bahçeli’nin sözleri siyaset koridorlarını hareketlendirdi! Herkes bu mesajın altındaki ayrıntıyı konuşuyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bahçeli’nin sözleri siyaset koridorlarını hareketlendirdi! Herkes bu mesajın altındaki ayrıntıyı konuşuyor!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, teşkilatların sahada yoğun bir çalışma yürüttüğünü vurguladı. Bahçeli, milletle iç içe olduklarını, hiçbir tereddüt göstermeden ve ara vermeden siyasi faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade etti. Konuşmanın devamında birlik ve kararlılık mesajları öne çıktı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

Seferberlik ruhuyla; taviz ve tereddüte düşmeden, tehir etmeden, gerektiğinde nefes alır gibi çalışıyoruz. Milletimizin her güzel insanına elimizi uzatıyor, gönlümüzü açıyoruz. Vatandaşlarımızı hem dinliyor hem de düşüncelerimizi açıklıyoruz. Kurduğumuz tüm teşkilatlarda hazır ve nazırız. Siyasi faaliyetlerimizi inançla, heyecanla ve adalet ilkesiyle sürdürüyoruz.

Biz Cumhur İttifakı'yız, sorunları çözeriz, milletin hizmetindeyiz.

İsrail Gazze soykırımını alçakça sürdürüyor. Siyonist eşkiyalar durdurak bilmiyor. Ateşkes kararının alınmasından bugüne kadar 254 savunmasız insan hayattan koparılmıştır.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın Bahreyn'in başkentinde Türkiye ile İsrail arasında Hazar Denizinden Akdeniz'e işbirliği göreceğiz beyanatı görev yaptığı ülkeye politik rota çizme densizliğine heves eden bir sefirin ileri düzeyde akıl tutulmasıdır.

Ok yaydan çıkmış, hedefe kilitlenmiştir. Terörsüz Türkiye huzur ve barış içinde yaşayan mutlu Türkiye'dir. TBMM'de kurulan komisyon çalışmalarının sonuna gelmiştir, bu komisyon bugüne kadar verimli toplantılar gerçekleşmiştir. Yol haritası ile hukuki, siyasi demokratik atılımlar temin edilecektir.

"İtibarı sönük kimi çevrelerin 'Terörsüz Türkiye' hedefini sabote etme çabası, provokasyonlara teşne olma gayreti bizim nazarımızda yok hükmündedir"

Meclis'te kurulan komisyondan seçilecek milletvekillerinin İmralı'ya giderek mesajları alması süreci güçlendirecektir. MHP böyle bir heyete katılmaya hazır. Bugüne kadar İmralı sözünü tutmuş açıklamalarının arkasında durmuştur.

"BİZ MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ VE CUMHUR İTTİFAKIYIZ"

Sorunlar yumak yumak olsa da gene biz varız ve her zaman milletimizin yanında ve hizmetindeyiz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakıyız.

Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı arasında Terörsüz Türkiye hedefi etrafında ne bir görüş ayrılığı ne de siyasi bir ihtilaf asla, kata söz konusu değildir.

Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olacaktır.

 

 

1
Yorumlar

bu yaşta siyaset yasaklanmalı

Türk milletinin katiline kurucu önder sıfatı vererek, açılım saçılım ihanetini başlatarak, kankası imralı canisi ile birlikte abdnin talimatıyla mecliste komisyon kurulmasına ön ayak olarak hatta o meclisteTürk milletinin katilinin konuşmasını dillendirerek yıllarca milliyetçiyim diye ikili bir oyun oynayan bohçalının yapacağı açıklama bu yaştan ve bunca rezillikten sonra siyasetten çekilmesi olmalıdır. Türkiyenin bugün yaşadıklarının ortağı olan bohçalı ve ortağı bütün gazilerimizin, vatan için canlarından olmuş şehitlerimizin, öksüz, yetim kalan bebelerimizin, bu toprakları vatan eylemek için kurtuluş savaşı vermiş 12-13 yaşında talebelerimizin, kadınlarımızın, gencecik fidanlarımızın bütün vebali sizlerin üzerine olsun inşallah. Allah bu yaptıklarınızın hesabını yatacağınız yerde sorsun sizlere. Bizlerde sandıkta soracağız, tarihin en kirli sayfasında yer alacaksınız. Akit yorumları işinize gelince yayınlıyorsunuz. Tarafsız olun, vicdanlı olun, Allahtan korkun.

Hayri Altıparmak

Cumhur İttifakı na oy verdik.Vatan bölünmesin, bölücü, mandacı zihniyet başa gelmesin diye, bunlar millete hizmet eden Müslüman Türk dedik, ayvayı yedik.Kiralar emekli memur,işçiler,asgari ücretliler maaşına yetmiyor,elektri,su doğalgaz, kömür,odun,gıda, giyim daha birçok kalemde ülkenin yüzde 80 i. Perişan, faizler,vergiler hep fakirlerin üzerine yüklendi.Bu böyle giderse bugün seçim olsa hükümet kaybeder, KKTC de olduğu gibi mandacı zihniyet başa gelir.Benim bir oyum bile kurtarmaz.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )

