Devlet Bahçeli klasik otomobiliyle yollarda

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1971 model Ford Taunus marka klasik otomobiliyle Ankara yollarında gezdi. Bahçeli'nin, aracıyla seyir esnasında Klasik Türk müziğinin genç isimlerinden biri olan Yaprak Sayar'ın "Lütfen" isimli şarkısını dinlediği görülüyor. Video, MHP'nin resmi Twitter hesabından yayınlandı.

YAPRAK SAYAR KİMDİR?

Yaprak Sayar, 28 Aralık 1987 tarihinde İstanbul'un Üsküdar semtinde dünyaya geldi. Üsküdar Paşakapısı İlköğretim Okulu, Şemsipaşa İlköğretim Okulu ve Burhan Felek Lisesi’nde öğrenim gördü.

2004-2008 yılları arasında Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde Amir Ateş ve Atilla Gündüz gibi hocalardan dersler aldı. 2004'de İstanbul Radyosu’nun açmış olduğu, Serap Mutlu Akbulut’un yönetimindeki TRT Gençlik Korosu’nun sınavlarını kazandı. 2005’te tam puan ile kazandığı İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü’nden 2010 yılında mezun oldu. Halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi Bölümü’nde yüksek lisans öğrenimini sürdürmektedir.

2008 yaz döneminde İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında Boğaziçi Solistleri projesinde yer aldı. Nazariyat, solfej ve repertuar dersleri aldığı ve yönetimindeki CRR Türk Müziği Topluluğu’nda görev yaptığı Doğan Dikmen’den birçok eser meşk etti. 2008 Aralık ayından beri Habertürk TV’de gazeteci Murat Bardakçı’nın hazırlayıp sunduğu Tarihin Arka Odası adlı programda solist olarak yer almaktadır.

Öte yandan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin verdiği bir röportajda "Ben Genç bir sanatçı olan Yaprak Sayar’ın seslendirdiği eserleri dinliyorum" demesi basında büyük yankı uyandırmıştı.