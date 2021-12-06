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Yerel Devlet Bahçeli kararını duyurdu: Başkanı ben olacağım
Yerel

Devlet Bahçeli kararını duyurdu: Başkanı ben olacağım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kuracakları Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın başkanının kendisi olacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 19:25:00 -
Devlet Bahçeli kararını duyurdu: Başkanı ben olacağım

Başkanlığı Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş tarafından yürütülen Alparslan Türkeş Vakfı'nın Alparslan Türkeş anmasında olaylar yaşanmış ve vakıf üyeleri darbedilmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu olaylardan HDP ve İYİ Parti'nin desteğiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan CHP'li Mansur Yavaş'ı sorumlu tuttu.

Parti kurmayları da vakfı, CHP ile birlik olup terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile iş tutan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yakın olmakla eleştirmişti. Tüm bu gelişmelerin ardından dün MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada yeni bir vakfı kuracaklarını dile getirdi. Yalçın, vakfın isminin de Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı olacağını belirtti.

"Gerçek varisleri olarak vakıf kuruyoruz"

Yalçın, "Başbuğumuzun manevi mirasını korumak, adını, davasını ve bizlere emanet ettiği Türklük ülküsünü gerçek varisleri ve sahipleri olarak kıyamete kadar yaşatmak maksadıyla kendisinin adını taşıyan bir vakfın kurulması kararlaştırılmıştır. Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı adını taşıyacak vakfın kuruluş çalışmaları başlatılmış olup en kısa zamanda tamamlanacaktır. Vakfın kısa adı TATSAV olacaktır" dedi.

Devlet Bahçeli: Başkanı ben olacağım

Bahçeli, kuracakları Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın başkanının kendisi olacağını ifade etti.

MHP lideri Devlet Bahçeli, tüm bu yaşananların ardından yeni vakıfla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yalçın'ın açıklamalarını doğrulayan Bahçeli, "Yeni bir vakıf kuracağız ve başkanı ben olacağım" ifadelerini kullandı.

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