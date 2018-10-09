Devlet Bahçeli: Kafaları çuvala sokulup getirilmeli

MHP Lideri Devlet Bahçeli Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Terör örgütünün kükünün kazınmasını istediklerini belirten Bahçeli, 'Türkiye hain terör örgütünden güçlü değil midir? Türk Devleti nice gözü kara yiğitleri bağrında yaşatır. Biz de veli de, deli de çoktur. Şerefsizlerin kafaları çuvala sokulup neden getirilmesin. Bu konuda sayısız misal vermek mümkündür.' dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

Bizim için uzman çavuşların kadroya alınmaları, özlük haklarının düzeltilmesi tarihi ve milli bir hedeftir. Teröristlere en ufak müsamaha vahim sonuçlara davetiye çıkaracaktır. Nefret kuluçkasına yatan terör elebaşları neden yakalanamaz? Biz bu hainlerin kökünün kazınmasını istiyoruz. Uçaklar vurunca kaçıyorlar, sığınaklardan kaçıyorlar. Murat Karayılan, Bahoz Erdal'dan ve çete başlarının döktükleri kanların hesaplarını sormak bugün değilse ne zaman olacaktır. Türkiye hain terör örgütünden güçlü değil midir? Türk Devleti nice gözü kara yiğitleri bağrında yaşatır. Biz de veli de, deli de çoktur. Şerefsizlerin kafaları çuvala sokulup neden getirilmesin. Bu konuda sayısız misal vermek mümkündür.

Terörle mücadele süresince yalnızca Kandil'le sınırlı kalmamalıyız. Fırat'ın doğusu hain kaynamaktadır. Terörist Fırat'ın batısında da, doğusunda da teröristtir. Türk Devleti Fırat'ın doğusuna kilitlenmiştir. Bu önemli bir gelişmedir."