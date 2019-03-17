Devlet Bahçeli: İzmir'i hiç kimse çantada keklik görmesin
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İzmir'i hiç kimse çantada keklik görmesin. İzmir'i hiç kimse arka bahçesi zannetmesin. Güzel İzmir'de bir şey değişecek, bu suretle her şey değişecektir. Şımaranlara, yolunu şaşıranlara, 12 Eylül zulmünün mirasçılarına17 Mart 2019 Pazar 14:49
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İzmir'i hiç kimse çantada keklik görmesin. İzmir'i hiç kimse arka bahçesi zannetmesin. Güzel İzmir'de bir şey değişecek, bu suretle her şey değişecektir. Şımaranlara, yolunu şaşıranlara, 12 Eylül zulmünün mirasçılarına
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