Devlet Bahçeli hükümetten nelerin yapılmasını istedi? Bahçeli’den son dakika açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisi hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşadığı iddiasını ortaya atan CHP'li eski vekil Mustafa Balbay'a, "Net olarak açıklıyorum, neye mal olursa olsun Cumhur İttifakı sonuna kadar yaşayacaktır." diyerek fitne çıkartanlara tokat gibi cevap vermiş oldu. Bahçeli, yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın Cumhur İttifakı’nın zeminini genişletmek amacıyla yaptığı veya yapacağı temas ve ziyaretlerden rahatsız olmamız söz konusu değildir. Hatta bu temas ve ziyaretlerin ittifakımızın güçlenmesine hizmet edeceğinden dolayı desteğimiz tamdır" dedi.

Devlet Bahçeli hükümetten nelerin yapılmasını istedi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yapttığı konuşmada, "HDP’nin kapatılmasıyla ilgili görüşümüz berraktır ve öncelikle bir hukuk meselesidir. İnanıyorum ki, hukuk kendi mecrasında en makul ve milli vicdana muvafık çözüm yolunu bulacak ve adalet tesis edilecektir. MHP’ye düşen bir sorumluluk olursa da gereği seve seve yapılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhur İttifakı’nın zeminini genişletmek amacıyla yaptığı veya yapacağı temas ve ziyaretlerden rahatsız olmamız söz konusu değildir. Hatta bu temas ve ziyaretlerin ittifakımızın güçlenmesine hizmet edeceğinden dolayı desteğimiz tamdır.” ifadelerini kullandı.