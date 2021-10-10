Devlet Bahçeli, 'bölücü kebapçılar'ın kim olduğunu açıkladı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'Bölücü kebapçılar' diyerek kimi kastettiğini açıkladı. Bahçeli, "(HDP) Bir yandan yandaşlarını ölüm oruçlarına mahkum eden, bir yandan kebap yiyen kebapçılardır." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye’nin Asli Gücü Analar Bacılar Kurultayı"na katıldı. Grup toplantısında söylediği "Bölücü kebapçılar" tanımlaması hakkında konuşan Bahçeli HDP'yi kastederek "Bir yandan yandaşlarını ölüm oruçlarına mahkum eden, bir yandan kebap yiyen kebapçılardır." dedi.
Bahçeli konuşmasında terör örgütüne katılanlara dönüş çağrısı yaparak "Bölücü PKK'dan kurtulun, analarınıza koşun, zalimlere oyuncak olmayın. Evinize dönün. Anneleriniz kollarını açmış sizleri bekliyor" dedi.
Diyarbakır annelerinden övgüyle bahseden Bahçeli "Haklı ve cesur bir eylem başlatan anaların sayısı 250’yeyaklaşmıştır. HDP terörist devşirme mekanizmasının ara durağıdır." dedi.
Bölücü Kebapçılar diyerek HDP'lileri paylaşmıştı
Devlet Bahçeli geçtiğimiz hafta grup toplantısında 'bölücü kebapçılar' demişti. Bahçeli'nin sözleri sosyal medyada önce anlaşılmamış ve bazı kimseler tarafından kebapçılar kastediliyor şeklinde yorumlanmıştı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Bölücü Kebapçılar... Hanisiniz.." notuyla eski HDP milletvekillerinin bir fotoğrafını koymuştu.