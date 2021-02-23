Devlet Bahçeli: Bedelini ağır şekilde ödemeliler

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

"Son 1,5 aydır yaşanan gerilim dolu hadiseleri baz alarak sadece Türk gençliği üzerine konuşmak, dertleşmek arzusundayım.Hararet düzeyi yüksek gündem konuları içinde olması gerektiği kadar temas edilmeyen mühim meselelerimiz olduğu gerçektir. Bu kapsamda siyaset kurumunun özeleştiri yapması ahlaki sorumluluğudur.

Geleceği planlamayı ihmal edenler, başkalarının planlarında yalnızca bir nesne olurlar. Dünün mahsulü nasıl bugünse, geleceğin de kapısı, bugün telakkisidir. Gelecek demek var olmak, hayata tutunma iddiası demektir. Geleneği ile geleceği arasında bağ kurumayan toplumların sonlarına tarih ibretle şahitlik etmektedir. Ne geçmişi unutma lüksümüz, ne geleceğimizi ihmal etme hakkımız vardır.

"Adına Türk gençliği diyoruz"

Boğaziçi Üniversitesi'nde yeşeren muzır oyunlar, Türk gençliği üzerinde oynanan oyunları deşifre etmiştir. Gençlik gelecek ümidi, geleceğin kendisidir. Biz kuşakları X, Y, Z diye ayırmıyor, kategorize etmiyoruz. Milleti bir görüyor, adına Türk milleti görüyoruz. Gençliği bir değerlendiriyor, adına Türk gençliği diyoruz.

Düşüncesi siyasi ve ideolojik aidiyeti ne olursa olsun Türk gençliği bizim has bahçemiz, parlak yüzümüzdür. Biz, Türk gençliğinin ruh kökünü, asaletle yoğurulan hamurunu kendimizi bildiğimiz kadar iyi biliyoruz. Hiç ayırt etmeksizin, fark gözetmeksizin her genç kardeşime elimi uzatıyor, alayını kucaklıyorum.

Onlar bizim her şeyimizdir. Gençlik hür istikbalimizin mimarı, mirasçısı, mihrabıdır. Haykırışın kendisidir Türk gençliği. Gözümüze nasıl bakıyorsak onlara da öyle bakmalıyız. Diri umutlarımızı Türk gençliğiyle örtüştürdük. Onlar sayesinde milli hedeflerimizin daha yükseğe çıkarılması için cari imkanlarımız nispetinde üzerimize düşen görevleri yerine getirmenin heyecanı ile dolduk.

"Gençliğimizi esir etmek için kuyruğa girenlere izin vermeyeceğiz"

Gençlerimiz üzerinde hesap yapan çakal sürülerini görüyoruz. 15-24 yaş grubunda 13 milyon kardeşimiz bulunmaktadır. Türkiye'nin genç nüfus oranı, Avrupa Birliği ülkelerinden çok daha fazladır. Bu tablo potansiyel, mukayeseli ve stratejik gücümüzün delilidir.

Türk gençliğinin aklını bulandırmaya, geleceğini karartmaya çalışan iç ve dış mihrakların ana gayesi bu gençlerden çekinmesindendir. Hayatın olağan ilerleyişinde her birimizin karşısına zorluklar çıkabilir, sıkıntılar doğabilir. Teminatımız ve tesellimiz Türk gençliğidir. Gençliğimizi esir etmek için kuyruğa girenlere izin vermeyeceğiz.

"Bedelini ağır şekilde ödemeliler"

Biz gençlerimizin gözbebeklerinde derin teessür uçurumları görmek istemiyoruz. Onun bunun şiddet aparatları olmalarına tahammül edemiyoruz. Herhangi bir kaygıya kapılmalarını aklımızın ucuna getirmiyoruz. Şunu iyi bilsinler ki, bizim ne dağa gönderecek, üniversitedeki eylemlerde kaybedecek, ne sokakta molotof atacak tek bir evladımız yoktur. Devşirdiklerinin eline silah tutuşturanlar, üniversitelere tezgah kuranlar bunun bedelini ağır bir şekilde ödemelidir.

Sis bulutu dağılıp, pişmanlık yerini aldığında aklı kiralanan, aldatılan, hayatı sönen gençlerimizin müteessir ve muhtaç hallerine en başta anaları ve babaları kahrolacaktır. Türk gençliği uyanık ve dikkatli bir şuura, devletine karşı sorumluluğa, ailesine ve arkadaşlarına karşı saygılıdır.

Boğaziçi'ndeki her gelişme çarpıtıldı

İnsani niyet ve hevesler karanlık ideolojilerin hedeflerine verilmemelidir. Bir anlık gaflet, bunalım, yanlış vahim ve hayatı boyunca tesirini koruyacak mahiyetlere davetiye çıkarabilecektir. Kötü alışkanlık yaygın kötülüktür. Türk gençliği milli ve manevi değerlerle tesis edilirse, hiçbir kötülük semtine dahi uğramayacaktır. Örnek genç, dostluk ve kardeşliği özümsemiş örnek insandır.Hepimize düşen vazifeler vardır. Gençlerimize özellikle hatırlatmak isterim ki, haklı olmak en güçlü silahtır. Hukuka bağlılık haklı olmanın yanında durmaktır. İnsanı insan yapan şahsiyetidir. Haklı olan şahsiyetiyle öne çıkacaktır.

Fikir, bilgi, eğitim, kariyer hedefleri şahsiyet haline gelmedikten sonra herhangi bir anlam ifade etmeyecektir. Şahsiyetli olanın hedefi vardır. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki her gelişme çarpıtılmıştır. Bu işin içinde ne yazık ki bazı siyasi partiler de yer almıştır. Bu çürük ve günahkar zihniyet failleri sürekli bocalıyorlar. Hiçbiri sırtında taşıdığı mevki veya paye ile ahenk içinde yaşamıyor. Şahsiyetleri kırpıntı bohçası gibidir. Her şeyleri iğretidir. Çirkin manzara aynısıyla bunu göstermektedir.

Gençlere çağrı

Gençlere tavsiyem, şahsiyetinizi kazanın, kazandıysanız sağlamlaştırın, kendinizi yetiştirin, mensubiyet bilincinizi müdafaa etmeyi göze alın. Cisminizle değil, ruhunuzla insan olacağınızı aklınızdan çıkarmayın. Gençlerimiz müsterih olsunlar, zaman öncelikleri hep değiştirmiştir. Hiç kimse kuyunun dibindeyim de üzülmemelidir.

Bugünün genci, yarının yetişkinidir. Hepimiz genç olduk. Hatalarımız, heyecanlarımız, hezeyanlarımız, hayalkırıklıklarımız oldu. İnsanız, beşeriz şaşmak bize özgüdür. Kanın damarlarda hızlı akan çağlarda dünyayı baştan aşağı değiştirecek bir cüretin misafiriydik.

Hayatın belli bir aşamasından sonra bazı aksiliklerin, eksikliklerin telafisi müşkülatlıdır. İhtimaldir ki her şey için çok geç kalınmıştır. Böyle bir açmaza sürüklenmemek için hayatın erken döneminde yapılması gereken ödevler ve görevler vardır. Bu konuda erken davranmak yerine geç kalınırsa hayatın zorlu yolları, sancılı süreçleri belirginleşecektir.

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