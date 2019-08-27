Devlet Bahçeli Başkent sokaklarında! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1977 model eski otomobiliyle Başkent sokaklarında gezdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobille Başkent sokaklarında turladı. Bahçeli, kendi kullandığı otomobilde Neşet Ertaş'ın 'Türkü sever, türkü söyler; Türk'üm diye' türküsünü dinledi. Klasik otomobillere olan tutkusuyla bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 1977 model eski otomobiliyle Başkent sokaklarında turlarken çekilen videosu, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Kendi kullandığı otomobilde Neşet Ertaş'ın 'Türkü sever, türkü söyler; Türk'üm diye' türküsünü dinleyen Bahçeli, trafikte kendisini selamlayan vatandaşlara bozkurt işareti yaparak karşılık verdi.

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