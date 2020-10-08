Devlet Bahçeli: Azerbaycan zulmün kökünü kazıyacaktır

Azerbaycan’ın bundan sonra işgal edilen topraklarının azatlığını temin etmeden durmasının kendilerine göre imkansız olduğunu belirten Bahçeli, “Ya azatlık ya tutsaklık, ya istiklal ya izmihlal, gerçekten başka bir alternatif kalmamıştır. Can Azerbaycan durmayacak, zulmün kökünü heyecanla kazıyacaktır” dedi. “İhanetin hesabı sorulacaktır. Kanımızla yanlarındayız, varlığımızla arkalarındayız” ifadelerini kullanan Bahçeli, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Azerbaycan Cumhuriyeti’ne ön şartsız katılmasının bir varoluş namusu olduğunu dile getirdi. Gücün birleşerek, Türk milletinin tek yumruk halinde hedefe kilitlenmesi gerektiğini kaydeden Bahçeli, “Nahçıvan’ın kaderi Bakü’dür. Aksi halde kudurmuş Ermeni çeteleri buraya da üşüşebilecektir. Bize göre Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının ateşkes, diyalog, müzakere, diplomasi gibi kandırmacalar yoluyla çözüm teklifleri şu aşamada tuzaktır, tertiptir, yenilgiye onaydır. Ermenistan’ın silahlı çeteleri ya Dağlık Karabağ’dan çekilecekler ya da ezileceklerdir” değerlendirmesini yaptı.