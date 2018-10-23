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Devlet Bahçeli 'Andımız'da ısrarcı

MHP Grup Toplantısı'nda konuşan Devlet Bahçeli, Andımız tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada Danıştay'ın kararını desteklediklerini belirterek, 'Danıştay çözülme sürecinin kötü bir hatırasını söküp atmıştır. Takdir ve tasvip ediyoruz. Elbette doğru yapmıştır. Elbette milli vicdana tercüman olmuştur' dedi.

23 Ekim 2018 Salı 11:37
Devlet Bahçeli 'Andımız'da ısrarcı

MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Danıştay'ın Andımız kararını değerlendiren Bahçeli kararın doğru olduğunu belirterek, 'Andımız Türk milletinin ruh kökünden doğmuş gelecek kuşakların aynı hedef etrafında buluşturmayı esas almıştır. Danıştay çözülme sürecinin kötü bir hatırasını söküp atmıştır. Takdir ve tasvip ediyoruz. Elbette doğru yapmıştır. Elbette milli vicdana tercüman olmuştur. Çözülme sürecinin kamburlarından kurtulmanın parlak bir müjdesi ortaya çıkmıştır' dedi.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 11:37
  1. Devlet Bahçeli
  2. andımız

YORUM YAZ

  • FEYAZ ŞAHİNFEYAZ ŞAHİN26 dk önce
    TÜRK OLMAK KİMİN ZORUNA GİDİYORSA ZORUNUZA DEĞİL İSTEDİĞİNİZ YERİNİZE GİTSİN.NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
  • ihsihs36 dk önce
    O kadar meraklı ise kendisi bolca okusun.
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