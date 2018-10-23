Devlet Bahçeli 'Andımız'da ısrarcı

MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Danıştay'ın Andımız kararını değerlendiren Bahçeli kararın doğru olduğunu belirterek, 'Andımız Türk milletinin ruh kökünden doğmuş gelecek kuşakların aynı hedef etrafında buluşturmayı esas almıştır. Danıştay çözülme sürecinin kötü bir hatırasını söküp atmıştır. Takdir ve tasvip ediyoruz. Elbette doğru yapmıştır. Elbette milli vicdana tercüman olmuştur. Çözülme sürecinin kamburlarından kurtulmanın parlak bir müjdesi ortaya çıkmıştır' dedi.