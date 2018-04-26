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Devlet Bahçeli adaylık başvurusunu yaptı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Milletvekilliği adaylığı başvurusunu yaptı.

26 Nisan 2018 Perşembe 10:06
Devlet Bahçeli adaylık başvurusunu yaptı

MHP Genel Merkezi'nde kurulan milletvekilliği aday adaylığı başvuru merkezine gelerek adaylık başvurusunda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başvurusunu tamamladıktan sonra "Yoğun bir çalışma ortamına gireceğiz. Biz de bütün çalışmalarımızı tamamlayacağız. Güzel bir seçim olacak inşallah. Bazı yerde miting yapacağız. Bazı yerlerde kapalı salon toplantıları yapacağız. Biraz da geçmişte ihmal etmiş olduğumuz medyayı değerlendirmek istiyoruz. Eğer onlar da biraz kapı aralarsa" dedi.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 10:06
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