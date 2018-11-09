Devlet Bahçeli: 3 teröristin adresini en iyi bilen ABD’dir

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Bahçeli, ABD’nin 3 PKK elebaşı için koyduğu ödülü de değerlendirdi:

“Halbuki, malum üç teröristin adres ve koordinatlarını en iyi bilen ABD'dir. İsteseler bu canileri elleriyle koydukları gibi bulurlar. ABD'nin maksadı başkadır, senaryo farklıdır. Yeni bir cambaz oyunu sahnededir. Akıllarınca YPG'yi sivriltip PKK'yı sobeliyorlar. Çok iyi biliyorlar ki, PKK=YPG'dir. Hatta PKK=FETÖ=YPG'dir. PKK'lı teröristlerin başına ödül koymuşken, FETÖ'cüleri ne yapacaklar, hasır altına nasıl itecekler? ABD ödül koymasına koysun, fakat terörle mücadelemize gölge düşürmesin, YPG ile FETÖ muhafızlığına heves etmesin. Güney sınırlarımız boyunca sözde büyük Kürdistan (yani büyük İsrail) kuracaklarını sanıyorlarsa, Türk milleti ve Türkiye bu hıyanete asla izin ve icazet vermeyecektir."