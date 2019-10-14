Devlet Bahçeli 22 gün sonra parti merkezinde MHP Lideri Devlet Bahçeli, yaşadığı rahatsızlık sonrası 22 gün sonra parti genel merkezine geldi.

Yaşadığı üst solunum yolu rahatsızlığının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 gün sonra parti genel merkezine geldi. Ayrıntılar geliyor...

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