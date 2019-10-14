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Devlet Bahçeli 22 gün sonra parti merkezinde

MHP Lideri Devlet Bahçeli, yaşadığı rahatsızlık sonrası 22 gün sonra parti genel merkezine geldi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 10:50
Devlet Bahçeli 22 gün sonra parti merkezinde

Yaşadığı üst solunum yolu rahatsızlığının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 gün sonra parti genel merkezine geldi.

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 10:50
  1. devlet bahçeli

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  • Allah ına kurban reis kükre artık Allah ına kurban reis kükre artık 10 dk önce
    Allah sağlık sıhhat versin tam bu günlerde lazımsın reis

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