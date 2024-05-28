Devlet acele etmez! 5 HDP’liye daha cezaevi yolu göründü

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemler kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma bürosu tarafından hazırlanan iddianamenin kabulü sonrasında 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın 20 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verilmişti. HDP'li milletvekillerinin PKK terör örgütüne ait yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada Türkiye'de gerçekleştirilen terör eylemleri ile ilgili farklı zaman ve tarihlerde açıklama yapmasının ardından, PKK/KCK silahlı terör örgütünün Kobani bölgesi başta olmak üzere ülke sınırlarında oluşturmak istediği terör koridoru ile birlikte demokratik özerklik ilanıyla silahlı çatışmaları ülke geneline yaymak istediği belirlenmişti.

ÖRGÜT İLE PARTİNİN ORGANİK BAĞI

PKK silahlı terör örgütü yöneticileri tarafından organize edilen 6-8 Ekim olaylarının Türkiye'de özerklik ilan edilmesi amacıyla yapıldığı anlatılan ifadelerde HDP tarafından yapılan çağrıların talimatının PKK tarafından verildiği belirtilmişti. Eylem çağrısı yapan HDP'li isimlerin örgüt üyesi oldukları verilen mahkeme kararıyla kesinleşirken haklarında daha önce soruşturma yürütülen 5 HDP'li isme dava açıldı.

5 HDP'Lİ ESKİ VEKİLE DAVA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu Başsavcı vekili Veysel Kaçmaz tarafından yürütülen soruşturmada haklarında Kobani olayları kapsamında daha önce soruşturma yürütülen HDP'li 5 isim hakkında milletvekilliklerinin sona ermesiyle iddianame düzenlendi. Eski milletvekilleri Hüda Kaya, Serpil Kemalbay, Fatma Kurtulan, Garo Paylan ve Pero Dündar hakkında 6-8 Ekim Kobani olayları kapsamında düzenlenen iddianame Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüphelilerin tamamına 29 ayrı suçtan 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 19 bin 680'er yıl hapis istemiyle dava açıldı.

KADRO ÖRGÜT ÜYESİ ÇIKTILAR

298 sayfalık iddianamede Hüda Kaya'nın farklı tarih ve zaman dilimi içerisinde yapmış olduğu çağrı, talimat ve açıklamaların PKK/KCK silahlı terör örgütünü destekleyici, övücü, yüceltici mahiyette olduğu, eylem çağrıları yaptığı, Gül Tanrıverdi tarafindın PKIğKCK silahlı terör örgütü ile bağlantılarını gösterecek hakkında teşhisler bulunduğu belirtildi. Örgütün siyasi alan yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği belirtilen Kaya'nın 2014 yılında HDP MYK üyesi ve parti yetkilisi olduğu ve Kobani davasında yargılanan 108 sanıkla birlikte hareket ettiği belirtildi. Eski Milletvekili HDP'li Serpil Kemalbay'ın da örgütün siyasi alan yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği belirtildi. Eski HDP'li vekil Fatma Kurtulan'ın 2014 yılında HDP milletvekili ve MYK üyesi olmasa da farklı tarih ve zamanlardaki PKK/KCK silahlı terör örgütünü destekleyici, övücü, yüceltici açıklamalar yaptığı kaydedildi. Kurtulan'ın gizli tanık ULAŞ, Kerem Gökalp ve Sami Baran tarafından 6-8 Ekim terör olaylarına sorumlu düzeyde katılıp organize ettiğine dair hakkında ifade verdiği, Kurtulan'ın PKK/KCK silahh terör örgütünün kadrolu üyesi olduğunu belirttikleri vurgulandı. Garo Paylan'ın ise 2014 yılında HDP MYK üyesi olduğu, l08 sanıkla 6-8 Ekim terör olaylarının başlatılıp, gerçekleştirilmesine yönelik olarak baştan beri fikir ve eylem birliği içerisinde olduğu kaydedildi. Pero Dündar'ın da 2014 yılında HDP milletvekili ve MYK üyesi olmadığı ancak, gizli tanık Ulaş ve Sami Baran tarafından 6-8 Ekim terör olaylarına sorumlu düzeyde katılıp organize ettiği ve kadrolu örgüt üyesi olduğuna dair hakkında ifade bulunduğu belirtildi.

1'İ CEZAEVİNDE 4'Ü FİRAR

HDP'li Hüda Kaya 1 Kasım 2023'te yurtdışına çıkarken yakalanıp tutuklanırken, Serpil Kemalbay, Fatma Kurtulan, Garo Paylan ve Pero Dündar'ın yurtdışına firar ettikleri öğrenildi. 4 eski milletvekili hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

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