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Ekonomi Devleri geride bıraktık
Ekonomi

Devleri geride bıraktık

Uluslararası Para Fonu’nun (International Monetary Fund-IMF) Mali İzleme Raporu’na göre salgın sürecinde Türkiye, G20’de en fazla likidite desteği sağlayan ülke oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 19:12:00 -
Devleri geride bıraktık

Ülke, milli gelirinin yüzde 9.4’ü oranında destek verdi. Çin, Hindistan ve Güney Afrika gibi dev ekonomileri geride bırakan Türkiye’yi yüzde 6.2’yle Brezilya izledi. Erdoğan hükümeti, salgının ekonomiye etkisini sınırlamak için teşvikleri devreye soktu. Kredi ve borçların yeniden yapılandırılması, piyasaya likidite desteği sunulması gibi yöntemleri kullandı. Yatırım analisti Timothy Ash, Türkiye’nin mali borcunun milli gelirine oranla düşük olduğuna işaret ederek, “Bu durum ülkenin Covid-19 desteklerinde çok fazla mali manevra alanına sahip olduğunu ortaya koymaktadır” değerlendirmesinde bulundu. Analist Jim Rogers ise “Türkiye vatandaşlarını felâketten (salgının oluşturduğu ekonomik koşullardan) korumak için gerekli adımları attı. Türkiye (mali desteklerde) çoğu ülkeden çok daha fazlasını yaptı” ifadelerini kullandı.

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