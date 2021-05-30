Devler Ligi'nde şampiyon belli oldu

Manchester City ile Chelsea, Dragao Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Chelsea 1-0 kazarak kupayı müzesine götürdü.

İlk yarıda müthiş bir tempoda oynanan maçta iki takımda bir çok gol pozisyonuna girdi. Chelsea, 42. dakikada Havertz'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda başka gol olmadı ve Chelsea, Avrupa'nın en büyüğü oldu.

Kevin de Bruyne gözyaşlarıyla sahayı terk etti

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlanan Kevin de Bruyne gözyaşlarıyla sahadan ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea ile karşılaşan Manchester City'de Belçikalı yıldız Kevin de Bruyne sakatlandı.

Karşılaşma 1-0'lık Chelsea üstünlüğüyle devam ederken Manchester City atağında Belçikalı futbolcu, Rüdiger ile çarpıştı. Pozisyonun ardından Rüdiger'e sarı kart çıkarken Kevin de Bruyne yerden kalkamadı. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ayağa kalkan Kevin de Bruyne oyuna devam edemedi.

Oyuna devam edemeyen Kevin de Bruyne gözyaşlarıyla sahayı terk ederken yerine Gabriel Jesus oyuna dahil oldu. Belçikalı yıldızın gözünde oluşan darbeye bağlı şişlik dikkat çekti.

Thiago Silva rekor kırdı! Maçı tamamlayamadı

Chelsea'nin tecrübeli savunmacısı Thiago Silva, kulübü adına rekor kırdığı Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlanarak oyundan çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile kozlarını paylaşan Chelsea'de Thiago Silva maça devam edemedi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Brezilyalı stoper Chelsea adına rekor kırdı. 36 yaşındaki futbolcu, Chelsea formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan en yaşlı futbolcu oldu.

Eski Fransız futbolcu Claude Makelele'nin rekorunu kıran Thiago Silva karşılaşmayı tamamlayamadı. Kasığından sakatlanan futbolcu 39. dakikada yerini Danimarkalı savunmacı Andreas Christensen'e devretti.