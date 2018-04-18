Devler devletlere karşı birleşti

Aralarında Microsoft, Facebook, Cisco ve SAP’nin de yer aldığı onlarca teknoloji devi, kullanıcı verilerini koruyacakları ve devletlerin siber saldırılarına yardım etmeyeceklerini beyan eden bir anlaşma imzaladı.

Toplam 34 firma tarafından imzalanan Cybersecurity Tech Accord (Siber Güvenlik Teknoloji Anlaşması), internet iletişiminin her katmanında bulunan şirketleri temsil etmesi açısından “dönüm noktası” olarak tanımlanıyor.

Anlaşmayla ilgili açıklama yapan Microsoft Başkanı Brad Smith, “Geçtiğimiz yıllarda şahit olduğumuz yıkıcı saldırılar, siber güvenliği tek bir şirketin değil hep birlikte sağlayabileceğimizi gösterdi. Bu sektör çapındaki anlaşma, dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimizi korumak için atılmış verimli bir adım.” dedi.

Anlaşma dört temel üzerine kurulu: Dünyadaki internet kullanıcılarını koruyacak daha güçlü defans sistemleri geliştirmek, siber saldırılara yanıt vermek, insanlara, işlere ve geliştiricilere destek olmak ve saldırıların etkilerini azaltmak için birlikte çalışmak.