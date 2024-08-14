Devir resmen değişti! Önceden işsizler iş arıyordu, şimdi bakın kimler arıyor

Aydın'da faaliyetlerini sürdüren ve dünyanın yaklaşık 80 ülkesine ihracat yapan OKT Trailer, son yıllarda yalnızca üretim başarısıyla değil, sunduğu eğitim imkanlarıyla da dikkat çekiyor. Normal bir fabrikadan ziyade adeta okul gibi hizmet veren OKT Trailer, üretimin yanında sürekli sektöre kalifiye elaman yetiştiren bir kurum haline geldi. Fabrikada açılan iş garantili kurslarla pek çok kişi hem meslek hem de iş sahibi oluyor. Sektördeki tek sorun ise gençlerin sadece masa başında ve klimalı ortamda çalışmak istemedi.

OKT Trailer, bünyesinde kurduğu OKT Akademi aracılığıyla, otomotiv sektöründe kariyer yapmak isteyenlere yüzde 100 iş garantisi sunan bir eğitim programı başlatıyor. Özellikle kaynak operatörlüğü (alüminyum ve çelik) alanında uzmanlaşmak isteyen 20-45 yaş aralığındaki adaylara yönelik bu kurs, katılımcılara hem mesleki deneyim kazandırıyor hem de uzun vadeli bir kariyer imkanı sunuyor.

Programa katılmak isteyen adayların, erkekler için askerlik görevini tamamlamış, herhangi bir sağlık problemi bulunmayan ve Aydın'da ikamet eden ya da edebilecek durumda olmaları gerekiyor. Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından belgelendirilerek, OKT Trailer bünyesinde istihdam edilme hakkı kazanacaklar. Eğitim programı 2 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve 27 Ekim 2024 tarihinde sona erecek. Başvurular ise 23 Ağustos 2024 tarihine kadar, OKT Trailer'ın Efeler'de bulunan ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ofisinde yüz yüze yapılabilecek.

OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş, Türkiye'de bir yandan işsizlikten şikayet eden milyonlarca kişi varken, diğer yandan da çalıştıracak eleman arayan binlerce şirketin bulunduğunu vurguladı. Maraş, “Diploma değil, insanların çalışma azmi ve işe yatkınlığı önemli. Biz çalışma azmi olan herkesi bir şekilde eğitip, belgesini de vererek iş hayatına kazandırıyoruz. Yeter ki insanlar çalışmak istesin” dedi. Maraş, bu konuda birçok sektörde yaşanan eleman sıkıntısının ciddi bir problem olduğunu da sözlerine ekledi.

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