  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Devir değişti, şartlar değişti... Bu sözleşme Büyük Türkiye’ye dar geliyor!
Gündem

Devir değişti, şartlar değişti... Bu sözleşme Büyük Türkiye’ye dar geliyor!

İkinci Dünya Savaşı’nın eşiğinde, dönemin şartları gözetilerek 20 yıllığına imzalanan Montrö Sözleşmesi, 85 yıldır Türkiye’nin elini kolunu bağlıyor. Türkiye’nin, Marmara ve Çanakkale Boğazları üzerindeki denetimini büyük oranda kısıtlayan, ülke ve şehir güvenliği açısından ciddi tehditler doğuran Montrö Sözleşmesi’nin tartışılmaya açılmasını isteyen stratejistler, tarihçiler ve askeri uzmanlar, “İmzalandığı dönemde makul gibi görünen sözleşme, bugünkü büyük ve güçlü Türkiye’ye dar geliyor. Ya iptal, ya revize edilmeli” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 09:07:00 -
Devir değişti, şartlar değişti... Bu sözleşme Büyük Türkiye’ye dar geliyor!

 Hakkı Bilir  İstanbul 

Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Türkiye’nin egemenlik haklarına büyük oranda engel oluyor. Marmara ve Çanakkale Boğazları’ndaki gemi geçişlerinde ülkemizin müdahalesini by pass eden Montrö Sözleşmesi içinde bulunduğumuz dönemin şartlarına göre güncellenmeyi bekliyor. Ülkemizin en büyük stratejik gücü olan boğazlarımızdan finansal bir gelir elde edemediğimiz gibi, üniter yapımızı tehdit eden geçişlerde bile müdahale hakkımızı kısıtlıyor. Konu hakkında Akit’e konuşan tarihçiler ve siyaset bilimciler, Montrö’nün egemenliğimizi kısıtlayıcı maddelerinin değiştirilmesi gerektiğini beyan etti.

Mevcut haliyle uygulanması mümkün değil

Tarihçi yazar Süleyman Kocabaş, “Montrö Sözleşmesi 85 yıl önceki şartlara göre düzenlenmiştir. O dönem oldukça makul bir anlaşmaydı. Bugün geldiğimizde durumda aynı şartlara göre uygulanması mümkün değildir. O şartlarda boğazlardan günde bir ya da iki gemi geçiyorken bugün bin gemi geçiyor. Bu anlaşma boğazlar üzerinde tam egemenlik değil yarım egemenlik kurmamızı sağlıyor” dedi. Gemilerin boğaz güvenliğini de tehlikeye attığına işaret eden Kocabaş, “Bu gemilerin geçişlerinin meydana getirdiği tehlike can güvenliğimizi risk ediyor. Boğazların bir kere güvenlik problemi var. En azından boğazların güvenliği için sigorta primi alınabilir. Egemenliğimize de ters bir durum. Kara sularımızdan gemiler geçiyor, biz sadece seyrediyoruz. Bu anlaşma tam egemenlik değil yarım egemenlik” şeklinde konuştu.

Islaha muhtaç bir sözleşme

Siyaset Bilimci Ferhat Çakır, “Bu sözleşme ıslaha muhtaç, günümüz şartlarına dönüştürülmesi gereken bir sözleşmedir. İstedikleri gemiyi geçiriyorlar, hiçbir şey yapmıyoruz. Bu durumda boğazlar üzerindeki tam hakimiyet de söz konusu olamıyor. Süveyş, Panama ve Cebeli Tarık Boğazı kadar önemli bir suyolunun üzerindeyiz. O boğazlara sahip ülkelerin kazandığı paraya bakın, bir de bizim binlerce gemiden alamadığımız tek kuruşu mukayese edin” ifadelerini kullandı. Montrö’nün dönemin şartlarına göre oldukça verimli bir anlaşma olduğunu kaydeden Çakır, “Montrö Sözleşmesi dönem şartlarına göre değerlendirdiğinde büyük bir kazanım. Komisyonlardan vesaire kurtuluyoruz. Dünyanın en önemli suyollarından birinin üzerinde oturuyoruz. Lakin Montrö yüzünden kimseden tek kuruş para alamıyoruz” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hasan

büyük Türkiye'ye donu da dar geliyor,,,gözü uzayda kıçı açıkta yaşıyor
  • Yanıtla

Arif

Aciklama yapanlar bile korkakk. Doneminde cok iyi bir kazanimmis, pehh, ne sis yansin ne kebab turunden aciklamalar. Hadi ordan lozanda satamadik elimizde kaldi demiyor da
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Kendi rekorunu egale etti! Kılıçdaroğlu yine saniyeler içinde çark etti
Siyaset

Kendi rekorunu egale etti! Kılıçdaroğlu yine saniyeler içinde çark etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "HDP'yi neden eleştirelim" dedikten saniyeler sonra, "HDP'nin bir hatası olsa söyleriz" dedi.
Bölgenin kaderini Türkiye belirleyecek! Eğer bu savaş biterse...
Gündem

Bölgenin kaderini Türkiye belirleyecek! Eğer bu savaş biterse...

Türkiye'nin Afganistan'da arabulucu olması ülkede yaşanan kısır döngünün sonlanması anlamına gelebilir. Türkiye, eğer bu kördüğümü çözerse h..
Uyumadıklarının ispati... Ergenekon işte tam da budur!
Gündem

Uyumadıklarının ispati... Ergenekon işte tam da budur!

Ali Karahasanoğlu'nun yazısı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay