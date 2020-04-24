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Spor

Develisporlu Mehmet Furkan Ağca: “Sezon sonu şampiyon olacağız”

Kayseri Develispor’un başarılı oyuncusu Mehmet Furkan Ağca, “Lig sonunda şampiyon olarak kupayı Develi’ye getirmek istiyoruz” dedi.

2020-04-24 09:12:40 -
Develisporlu Mehmet Furkan Ağca: “Sezon sonu şampiyon olacağız”

Kayseri Develispor’un başarılı oyuncusu Mehmet Furkan Ağca, “Lig sonunda şampiyon olarak kupayı Develi’ye getirmek istiyoruz” dedi.


Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme lideri Develispor, hedefi olan şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Ligin bitimine 4 hafta kala en yakın rakibi Belsinspor’un 3 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Develispor’a sezon başında transfer olan Mehmet Furkan Ağca, şampiyon olacaklarına inanıyor.


Attığı ve attırdığı goller ile takımın başarısında önemli rol oynayan Mehmet Furkan Ağca “Bu korona virüsten bir an önce kurtulup yeniden sahalara dönmek istiyoruz. Sezon başında hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Bizim tek hedefimiz bu sezon Develispor’u ve Develi’yi mutlu sona ulaştırmak. Kalan 4 maçımızı kazanıp kupayı Develi’ye getireceğiz” dedi.

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