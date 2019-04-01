Develi’de Seçim Sonuçları

31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın Develi Belediye Başkan Adayı Mehmet Cabbar kesin olmayan sonuçlara göre 19 bin 5 oy aldı.

Develi Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı ve mevcut Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, kesin olmayan sonuçlar sonrasında ilçe meydanında yaptığı konuşmasında, "Bu zaferi sizlerin desteği ile kazandık ve bu desteğe layık olmak için gece gündüz demeden çalışacağız. Artık Develi için yeni bir gün doğacak" ifadesinde bulundu.

Develi ilçesinde kesin olmayan seçim sonuçları şu şekilde:

Develi Belediyesi Meclis Üyesi dağılımı;

17 AK Parti

4 BBP

4 İYİ Parti

Başkanlık Seçimi;

AK Parti : 19.005 Oy

BBP : 9.963 Oy

İYİ Parti : 9.372 Oy

Saadet : 701 Oy

BTP : 399 Oy

Meclis Üyesi Seçimi;

AK Parti : 20.254 Oy

BBP : 8.866 Oy

İYİ Parti : 8.826 Oy

Saadet : 817 Oy

BTP : 371 Oy

Vatan Partisi : 87 Oy

TKP : 74 Oy

İl Genel Meclis Üyesi;

İsmail YAZICI

Tufan NAYMAN

Ali KABAK

Mustafa TEMUR

İmdat GÜVEN