Develi’de Seçim Sonuçları
31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın Develi Belediye Başkan Adayı Mehmet Cabbar kesin olmayan sonuçlara göre 19 bin 5 oy aldı.01 Nisan 2019 Pazartesi 09:41
31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın Develi Belediye Başkan Adayı Mehmet Cabbar kesin olmayan sonuçlara göre 19 bin 5 oy aldı.
Develi Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı ve mevcut Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, kesin olmayan sonuçlar sonrasında ilçe meydanında yaptığı konuşmasında, "Bu zaferi sizlerin desteği ile kazandık ve bu desteğe layık olmak için gece gündüz demeden çalışacağız. Artık Develi için yeni bir gün doğacak" ifadesinde bulundu.
Develi ilçesinde kesin olmayan seçim sonuçları şu şekilde:
Develi Belediyesi Meclis Üyesi dağılımı;
17 AK Parti
4 BBP
4 İYİ Parti
Başkanlık Seçimi;
AK Parti : 19.005 Oy
BBP : 9.963 Oy
İYİ Parti : 9.372 Oy
Saadet : 701 Oy
BTP : 399 Oy
Meclis Üyesi Seçimi;
AK Parti : 20.254 Oy
BBP : 8.866 Oy
İYİ Parti : 8.826 Oy
Saadet : 817 Oy
BTP : 371 Oy
Vatan Partisi : 87 Oy
TKP : 74 Oy
İl Genel Meclis Üyesi;
İsmail YAZICI
Tufan NAYMAN
Ali KABAK
Mustafa TEMUR
İmdat GÜVEN
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