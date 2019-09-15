0553 313 94 23

Develi’de Kabak Çekirdeği Hasadı Başladı

Türkiye’nin en önemli çerezlik tescilli kabak çekirdeği üretim merkezlerinden Develi’de kabak çekirdeği hasadına başlandı.

15 Eylül 2019 Pazar 14:09
Develi’de Kabak Çekirdeği Hasadı Başladı

Türkiye’nin en önemli çerezlik tescilli kabak çekirdeği üretim merkezlerinden Develi’de kabak çekirdeği hasadına başlandı.


Nisan ayında ekilen ve Eylül ayında hasadına başlanan, Develi’de yoğun olarak yetiştirilen kabak çekirdeğininhasadı başladı.


Kabak çekirdeği hasadı yapan çiftçilerden Ümit Işılak, "Kabak hasadına başlamış durumdayız. Bu kabak çekirdeğini 4. ayda ektik. Ekimini yaptıktan sonra toprağı seyreltme işlemi yapıyoruz ve ardından çapalama işlemi yapıyoruz. Tarlada otlanma oluyor, onları da temizledikten sonra ikinci sürümü gerçekleştiriyoruz. Eylül ayında da hasada başlıyoruz. Bu yıl elde ettiğimiz ürünümüz geçtiğimiz yıllara nazaran az ama buna da şükür" dedi.


Kabak çekirdeğinin pazarının bulunmadığını ve bu nedenle satmakta güçlük çektiklerinin altını çizen Işılak, "Kabak çekirdeği Develi’de 3-4 kişinin elinde onlarda anlaşmalı oldukları kişilerden alıyorlar. Biz de mağdur oluyoruz. Mazotun litresi 6.5 TL. Bizim aracımız 100 litre mazot alıyor ve bu bir günde bitiyor. Verdiğimiz emeğimizin karşılığını tam olarak alamıyoruz" ifadesinde bulundu.


Gübrenin bir tonunun 2 bin 500 TL olduğunu ve tarlaya 1.5 ton gübre attığını ifade eden Işılak, "Ben sattığım çekirdekle masrafımın yarısını alamadım. 400 kilo çekirdek çıktı zaten bunu sattığım zaman aldığım para mazot ve gübreye gidiyor" şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 14:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Seferihisar’da sünnet şöleni
    1. Seferihisar’da sünnet şöleni
    2. Gazeteci Duru son yolculuğa uğurlandı
    3. Dünya Ralli Şampiyonası’nın 11. ayağı..
    4. Başkan Okay, “Geleceğimiz olan..
    5. Tunus cumhurbaşkanlığı adaylarından..
    6. Aliağa Belediyesi spor okulları..
    7. Van Büyükşehir Belediyesinden ’işçi..
    8. THY yurt içi aktarmalı uçuş nasıl..
    9. Kulüp Başkanı Mustafa Karakaş: “Şehrin..
    10. Aksaray’da 381 adet tarihi eser ele..
    11. Gazeteci Şevki Yıldırım ölümünün 2...
    12. İstanbul'da okul çevrelerinde denetim
    13. Samsun’da icra memuruna saldırının..
    14. İİT Dışişleri Bakanları Konseyi..
    15. Yunan basını: AB, Erdoğan'ın..
    16. Hong Kong'da protestolar yasağa rağmen..
    17. Spot piyasada elektrik fiyatları
    18. Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağı..
    19. Avustralya'da Lale Festivali coşkusu
    20. Bostanbaşı mahallesinin ulaşım ağı..
    21. Rus SU-35'leri İstanbul semalarında!
    22. Tekvando: Chiba Grand Prix
    23. Başkan Kavuş mahalle ziyaretlerine..
    24. Çavuşoğlu: Netanyahu’nun yaptığı..
    25. Çankırı'daki depremler
    26. Bakan Gül ve Vali Gül’den Mecidiye..
    27. Rize’de inşaat iskelesi çöktü: 2 yaralı
    28. Dev maç Cüneyt Çakır'ın
    29. Tunus geçici Cumhurbaşkanı Muhammed El..
    30. Türk Sağlık Sen Konya Şube Başkanı..
    Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyanın en moderni olacak
    Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyanın en moderni olacak
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir