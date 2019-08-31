0553 313 94 23

Develi’de cip ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kayseri’nin Develi ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:14
Develi’de cip ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kayseri’nin Develi ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, Develi Tekir kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.N. yönetimindeki yabancı plakalı cip, kırmızı ışıkta geçince S.T. yönetimindeki 07 AC 332 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücülerle beraber 4 kişi yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile Develi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazanın ardından polis ekipleri inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çanakkale’de 52 düzensiz göçmen yakalandı
    1. Çanakkale’de 52 düzensiz göçmen..
    2. Çanakkale’de 52 düzensiz göçmen..
    3. En güzel aşure nasıl yapılır?
    4. A Milli Erkek Basketbol Takımı,..
    5. Pençe-3 Harekatı’nda çoklu el yapımı..
    6. Kuşu yakalamaya çalışırken suya düşen..
    7. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda..
    8. Develi’de cip ile otomobil çarpıştı: 4..
    9. İstanbul'dan sonra Ankara da zamlı..
    10. "Kıran-2 Ortak Operasyonu"nda 2..
    11. Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman..
    12. Hong Kong’da protestolar yasağa rağmen..
    13. Niğde’de Kamyon Garajı Hizmete Girdi
    14. 2 bin 600 yıllık gelenek İzmir’de..
    15. Minik Ata, engelliler için mavi kapak..
    16. Elektrik akımına kapılan işçi ağır..
    17. Söğüt’te çöp konteynırları yıkanarak..
    18. Erbaş'tan hicri yeni yıl mesajı
    19. A Milli Erkek Basketbol Takımı,..
    20. Merdiven altı spor salonları insan..
    21. Ak Parti Gurup Başkanvekili Turan’ın..
    22. Alaşehir’de ’Gece Yolcuları’ ile 30..
    23. MSB'den Pençe-3 duyurusu: İmha edildi
    24. Tezgâhlar balık bekliyor
    25. AK Partili Gülaçar, Habertürk TV Konuğu
    26. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    27. Kuşadası Belediye Meclisi 12 İyon..
    28. Enerji kimlik belgesi için son 4 ay
    29. Ampute Milli Futbol Takımı'nın Düzce..
    30. Kamu kurumlarında hırsızlık yapan..
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Altan Tan'dan 'yeni parti' açıklaması: Ali Babacan ile...
    Altan Tan'dan 'yeni parti' açıklaması: Ali Babacan ile...