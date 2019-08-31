Develi’de cip ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı Kayseri’nin Develi ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kayseri’nin Develi ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Develi Tekir kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.N. yönetimindeki yabancı plakalı cip, kırmızı ışıkta geçince S.T. yönetimindeki 07 AC 332 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücülerle beraber 4 kişi yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile Develi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından polis ekipleri inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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