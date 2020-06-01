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Sağlık

Develi’de 27 ev ve 90 kişi karantinaya alındı

Kayseri’nin Develi ilçesinde 27 evde 90 kişi korona virüs nedeniyle karantina altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 17:34:58 -
Develi’de 27 ev ve 90 kişi karantinaya alındı

Kayseri’nin Develi ilçesinde 27 evde 90 kişi korona virüs nedeniyle karantina altına alındı.


Kayseri’nin Develi ilçesinde İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekiplerinin çalışmaları sonrasında Harman Mahallesi’nde 5, Güney Aşağı Mahallesi’nde 8, Mustafa Ası Köksal Mahallesi’nde 4, Yazı Bağları’nda 1, Cumhuriyet Mahallesi’nde 4 ve Reşadiye Mahallesi’nde 1 ev İl Hıfzısıhha Kurulu kararı sonrasında karantinaya alındı.


27 evde bulunan 90 kişi 14 gün boyunca karantina altında tutulacak.

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