Develi Kaymakamı Murat Duru, şehit ailelerini yalnız bırakmadı

Develi Kaymakamı Murat Duru, sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak şehit ailelerine bayram ziyaretinde bulundu.

Her sene olduğu gibi bu sene de Şehit ailelerimizi bayramda yalnız bırakmadık diyen Develi Kaymakamı Murat Duru, "Meslek hayatımızın bugüne kadarki sürecinde dini bayramlarımızda vatanımızın ve milletimizin istiklali ve istikbali için toprağa düşmüş Şehitlerimizin kutsal emanetleri olan şehit yakınlarımızı ziyaret edip mübarek ellerini öperiz. Bu yıl da Ramazan Bayramımızda bu güzel ve anlamlı geleneğimizi devam ettirerek sosyal mesafeye uyup maske takarak bütün şehit yakınlarımızı sırasıyla ziyaret ettik. Ziyaretlerimizde şehitlerimizin anneleri ve babaları ile sıcak, samimi ve içten sohbetle birlikte onların acılarını elimizden ve dilimizden geldiği kadarıyla hafifletmeye çalışıyoruz. Yine yürekten ve gönülden gelen sevgi ile şehitlerimizin anne ve babasına bizleri de manevi evlatları olarak görmelerini ifade ediyoruz. Allah her daim bizleri şehitlerimize layık olan vatan evlatlarından eylesin inşallah" ifadelerini kullandı.