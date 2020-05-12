Develi Belediyesi Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç’ı ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Develi Belediyesini ziyaret ederek Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’la korona virüs tedbir çalışmaları hakkında istişarelerde bulundu.

Develi’deki çalışmalar hakkında kısaca bilgilendirmede bulunan Başkan Cabbar; "Korona virüs tedbirlerinin ilk gününden itibaren devletimizin aldığı tedbir politikalarını Develimizde harfiyen uygulama gayreti içerisinde olduk. Bütün ekiplerimizle seferber olduğumuz bu süreçte gerek dezenfekte çalışmalarımız gerekse evden çıkamayan hemşehrilerimizin her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Ayrıca 250 ailemiz için sıcak yemek desteğimiz büyük bir titizlikle devam etmekte. Bizler üzerimize düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek için gayret gösteriyoruz. Rabbim inşallah bu zorlu günlerden en kısa zamanda milletimizi selamete çıkarmasını niyaz ediyorum” açıklamalarında bulundu.

Memleketi olan Develi’ye gelmenin bahtiyarlığını yaşadığını belirterek sözlerine başlayan Başkan Memduh Büyükkılıç ise; “Develi Belediyemizin bu süreçte gösterdiği çalışmalar göz doldurdu. Öyle ki yaptığı çalışmalar ulusal basında da yer aldı. Hem büyükşehir belediyemiz hem de 16 ilçe belediyelerimizle birlikte aynı felsefe doğrultusunda hizmet üretiyor olmamız Kayserimiz için çok önemli bir kazanımdır. Gün eleştirme değil normalleşmeye katkı sağlama günüdür. Mübarek Ramazan-ı Şerif’in de yavaş yavaş sonuna yaklaştığımız bu günlerde yaklaşan kadir gecemizin ve Ramazan Bayramımızın hayır ve afiyet getirmesini niyaz ediyorum. Ayrıca 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle de gençlerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak evlerinde kalıp, bizlerin de işlerine kolaylaştıran hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah gönül gönüle vererek bu zorlu süreçten de en kısa sürede selamete ereceğiz” dedi.