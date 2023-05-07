Devasal firma iflas etti, Avrupa'da iflas dalgası büyüyor: İngiliz Telegraph yazdı: Binlerce ABD bankası iflas etti bile

Avrupa'da işten çıkarma dalgası büyüyor... Dev firmalar kararını açıkladı!

Avrupa'da artan faiz ve yüksek enflasyon, otomotiv, gıda, perakende, endüstri ve mühendislik, teknoloji, telekomünikasyon, finans ve diğer sektörlerdeki şirketlerin işten çıkarma planlarını artırdı.

Avrupa'da, son 30 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon ve artan faizler özel tüketimi olumsuz etkileyerek ekonomiyi yavaşlatırken, kıtadaki pek çok şirket, çalışan sayısında azalmaya gittiğini ya da yeni alımlara ara verdiğini duyuruyor.

YÜKSKE ENFLASYON VE ARTAN FAİZ ORANLARI İŞE ALIMLARI ETKİLEDİ

Kovid-19 salgınının ardından yaşanan hızlı ekonomik toparlanmaya karşın Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle "yapışkan" hale gelen yüksek enflasyon, artan faiz oranları ve bozulan makroekonomik görünüm nedeniyle neredeyse tüm sektörlerde şirketler, maliyetlerini azaltmaya yönelik adımlar atmak ve işe alımlarda frene basmak zorunda kalıyor.

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Avrupa genelinde alışılmışın dışında yükselen enflasyon, devam eden tedarik zinciri aksamaları, artan maliyetler, ticarette korumacılık ve bozulan makroekonomik görünüm, başta teknoloji ve imalat sektöründe olmak üzere şirketleri yeni iklime uyum sağlamaya zorluyor.

Stanford Üniversitesi'nde bankacılık uzmanı olan Profesör Amit Seru'ya göre, ABD'li borç verenlerin yaklaşık yarısı sular altında.

Seru The Telegraph'a "Bunun sadece Silicon Valley Bank ve First Republic ile ilgili olduğunu farz etmeyelim," dedi. "ABD bankacılık sisteminin çoğu potansiyel olarak iflas etmiş durumdadır." dedi.

Geçen hafta First Republic, ABD mali düzenleyicileri tarafından ele geçirildi ve ülkenin en büyük bankası olan JPMorgan tarafından satın alındı. San Francisco merkezli borç veren, daha önce bir grup Wall Street bankasından mevduat şeklinde 30 milyar dolarlık bir kurtarma atışı almıştı. First Republic Bank'ın satışı, Mart ayında iki bölgesel borç verenin, Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın birkaç gün içinde iflas etmesine neden olan büyük mevduat akışının ardından geldi.

Perşembe günü, Los Angeles merkezli PacWest ve Arizona'daki Western Alliance'ın hisseleri, fiyatları önemli ölçüde düştükten sonra askıya alındı. Haftanın başlarında, birkaç bölgesel ABD'li borç verenin hisseleri en az %15 düşerek yatırımcıların diğer orta ölçekli bankaların mali durumu hakkında endişelerini tetikledi.

Medyanın aktardığına göre, Profesör Seru ve bir grup bankacılık uzmanı tarafından hazırlanan bir Hoover Enstitüsü raporuna göre, ABD genelinde yaklaşık 2.315 banka şu anda yükümlülüklerinden daha düşük değerli varlıklar üzerinde oturuyor.

Bu borç verenlerin kredi portföylerinin piyasa değerinin, belirtilen defter değerinden 2 trilyon $ daha düşük olduğu bildiriliyor.

Profesör Seru, ABD mali gözlemcilerinin krizden etkilenen orta ölçekli borç verenlerin karşılaştığı sorunları çözmek için attığı adımlarla ilgili soruları gündeme getirdi. Seru'ya göre düzenleyiciler, tüm mevduatları geçici olarak garanti ederek acil likidite krizini kontrol altına alabilir, ancak bunun daha büyük ödeme gücü krizini ele almayacağını söyledi.

AVRUPA AZALAN KÂRLARI İŞTEN ÇIKARMALARLA GİDERMEYE ÇALIŞIYOR

Azalan karlarını işten çıkarmalarla istikrara kavuşturmaya çalışan Avrupalı şirketlerden art arda gelen "işten çıkarma" veya "yeni alımlara ara verme" haberleri, Avrupa ekonomilerinde endişe yaratıyor.

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) geçen hafta yayımladığı Mesleklerin Geleceği 2023 raporuna göre, yavaşlayan ekonomik büyüme, tedarik kısıtları ve enflasyon istihdamın geleceği için en büyük riski oluşturuyor.

Öte yandan, Avrupa merkezli şirketlerin yanında, ABD'li büyük teknoloji ve otomobil şirketleri de tarihlerinin en büyük işten çıkarmalarını duyurduktan sonra Avrupa'da da personel sayısını azaltmaya çalışıyor.