DEVA’nın milliyetçileri HDP’ye suspus!

Hasan Eğrigöz Ankara

2 polisin şehit olduğu ve 35 kişinin yaşamını yitirdiği, binlerce ev, iş yeri, okul, cami ve kamu binaları ile araçların yakıldığı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağlanan huzur ve güven ortamına büyük zarar veren 6-7 Ekim terör eylemleri, can ve mal kayıplarının yanı sıra bölgenin ekonomisine, turizmine ve sosyal hayatına da büyük darbe vurmuştu. 6-8 Ekim terör olayları kapsamında son olarak HDP’li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen tutuklanırken, Bilgen’in yerine Kars Valisi Türker Öksüz başkanvekili olarak atandı. Öksüz’ün atanmasına karşı çıkan DEVA Partisi HDP’ye destek açıklaması yaparak, “Kayyım atamaları demokrasiye darbedir” derken DEVA’nın lideri Ali Babacan da HDP’ye geçmiş olsun telefonu açtı. Akit de DEVA Partisi’nin milliyetçilikleri ile ön plana çıkan DEVA’nın kurucu üyeleri Ramiz Ongun ile emekli Korgeneral Mehmet Şanver’e ‘Partiniz gibi siz de tukuklamalara karşı mısınız’ sorusunu yöneltti.

İki gün bekletti HDP’ye tek laf edemedi!

Geçmişte MHP’de 3 defa genel başkanlık yarışına giren, daha sonra DEVA Partisi Kurucu Üyesi olan Ramiz Ongun, iki gün boyunca sorumuzu bekleterek, iki günün sonunda yanıtsız bıraktı. Önce, “Müsait değilim, daha sonra konuşalım. Önemli bir konu” diyen Ongun, ikinci gün aramamızda ise, “Şimdi de müsait değilim. Sorunuzu daha sonra cevaplayacağım” diyerek, HDP’ye tek bir laf edemedi ve sorumuzu yine cevaptsız bıraktı.

Bir korgeneral, PKK’nın uzantısına bir şey diyemez mi?

DEVA Partisi’nin, “Kayyım politikasını reddediyoruz. Belediye Kanunu’nun 45. maddesine KHK ile eklenen bir fıkraya dayandırılan tüm kayyum atamaları, Anayasa’ya ve uluslararası sözleşmelere aykırıdır. İstisnai bir şekilde, zorunlu ve hukuka uygun sebeplerle belediye başkanlarının işten el çektirilmesi halinde ise, belediye meclisinin kendi içinden seçim yaparak yeni başkanını belirlemesine imkân sağlanmalıdır. Fakat bu hakkın bazı belediye meclislerine tanınıp, bazılarına tanınmaması bir başka çelişkidir” şeklindeki terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısına destek açıklaması hakkında soru yönelttiğimiz DEVA Partisi Kurucu Üyesi emekli Korgeneral Mehmet Şanver ise telefonlarımıza hiç çıkmadı!