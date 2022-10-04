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Siyaset DEVA’nın FETÖ sevicisi Yeneroğlu dezenformasyonu bitirecek yasa için vekillere adeta yalvardı!
Siyaset

DEVA’nın FETÖ sevicisi Yeneroğlu dezenformasyonu bitirecek yasa için vekillere adeta yalvardı!

DEVA Partisi’nin FETÖ sevicisi ismi Mustafa Yeneroğlu, bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen ‘Dezenformasyon Yasası’na tepki gösterdi. Özellikle yurtdışındaki FETÖ’cü hainlerin ülkemize yönelik dezenformasyon ve algı çalışmalarını bitirecek teklifi “sansür yasası” diye tanımlayan Yeneroğlu, AK Partili ve MHP’li milletvekillerine seslenip adeta yalvararak, “Bu kötülüğü ülkemize, insanımıza yapmayın. Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi’ndeki propaganda sorumlularının iradenizi tahakküm altına almasına izin vermeyin.” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-04 17:07:00 -
DEVA’nın FETÖ sevicisi Yeneroğlu dezenformasyonu bitirecek yasa için vekillere adeta yalvardı!

Yeni Akit/Ankara

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında bugün Genel Kurul’un gündemine gelen “dezenformasyon yasası”na tepki gösterdi.

‘Bu akıl almaz teklifin kanunlaşmasına izin vermeyin’

Oylamaya katılacak AK Partili ve MHP’li milletvekillerine seslenen Yeneroğlu şu ifadeleri kullandı:

“Bu kötülüğü ülkemize, insanımıza yapmayın. Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi’ndeki propaganda sorumlularının iradenizi tahakküm altına almasına izin vermeyin. Milletin adeta nefes borusu olan basını susturmaya çalışan, sosyal medyadan suç örgütü çıkartmaya çalışan bu akıl almaz, demokrasi tanımaz ve hukuk dışı teklifin kanunlaşmasına izin vermeyin.”

‘Bu yasa sansür yasasıdır’

Herkes biliyor ki bu yasa dezenformasyon değil, sansür yasasıdır. Bu yasanın maksadı iktidarın propaganda aygıtlarının yalanlarını koruma yasasıdır. İktidarın yürüttüğü dezenformasyonu eleştiriden muaf tutma, eleştiriyi yasaklama ve cezalandırma yasasıdır. Milletin sesini kesme yasasıdır.

‘Dezenformasyon makinasını tarihin çöplüğüne yollayacağız’

Seçimlere 5 kala böyle bir teklifin yasalaşması, millet iradesini gasp etmekten başka hiçbir işleve sahip olmayacaktır. Bu yasa seçim sürecinin nasıl büyük bir baskı altında yürütüleceğinin işaretidir. 8 ay sonra bambaşka bir Türkiye’ye uyanacağız. Bu hukuk tanımaz dezenformasyon makinasını hep birlikte tarihin çöplüğüne yollayacağız.”

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