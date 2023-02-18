Deva'dan Davutoğlu ve Ümit Özdağ'a sert tepki

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı canlı yayında AK Partili yakını olanların enkazın başına arama-kurtarma ekiplerini getirttiğini sahipsiz olanların enkazın altında kaldığını açıklamıştı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise akla ziyan bir iddiada bulunarak, ''Net söyleyeyim önce AK Partililer çıkartılıyor. Bunu söylemek istemezdim ama sahada bunu duyuyorsunuz. İnsanlar bunun için bağırıyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Burada yapılacak tek şey yetkiyi askere devretmek.'' ifadelerine yer vermişti.

Gazeteci Adem Metan'a konuşan DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Teşkilat Başkan Yardımcısı Essum Aslan, enkazdan AK Partililer çıkarılıyor iddialarına tepki gösterdi.

'Herkes eşit şarttaydı'

Enkaz altından AK Partililer kurtarılıyor iddiasına cevap veren Aslan, ''Burada enkazın altında kimin olduğunu kimse soramadı zaten. O canı oradan sağlıklı ve canlı çıkarmakla ilgili herkesin tek bir amacı vardı. Herkes can havliyle bir taşı kaldırabilir miyim bunu gördüm ben. Burada siyasi söylemlerden bahsettiğinizde insanların sadece size karşı nefret duygusunu artırıyorsunuz. Burada siyaset konuşamazsınız, enkazın altında kim olduğunu da konuşamazsınız. Herkes eşit şartlardaydı.'' ifadelerini kullandı.