DEVA tiyatrosu sunar!

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Vatandaşın “Doğruyu bulacağınıza inanıyorum” demesi üzerine Babacan “Rahmetli dedem, halkın ağzı yöndür” derdi. Biz de birlikte istişare edelim fikrinizi bilelim istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Konya’da bir boya dükkanını ziyaret etti. Babacan ve vatandaşlar, akaryakıt zamlarını espriyle karşıladı. “Depo dolu olunca kârdayız. Depoda 100 liralık yakıt varsa, 150 lira oluyor" diye espri yapan vatandaşa Temel fıkrası anlatan Babacan, “O da bir hesap yöntemi. Temel’in hesabına benziyor. Temel de ‘Benim için hiç fark etmiyor. Benzine istediği kadar zam gelsin. Ben her gidişimde 100 liralık alıyorum’ demiş. Ağlanacak halimize gülüyoruz” dedi.

"Fiyatlar artacak"

Babacan, esnafın "Biraz önce 150 liraya 9 litrelik mazot aldım. Daha önce 20 litre alıyordum. Yakında 5 litreye düşecek. Ne zaman duracak?" sorusunu şu sözlerle yanıtladı:

"Durmaz. Döviz kurunun kontrolünü elden kaçırdılar. Tüketici fiyatı artacak. Artan maliyetler vatandaşa daha tam yansımadı. Herkes stokunu önce bir eski fiyata satıyor. Ne yapsın? Borcu var. Ama yeni fiyata aldığı anda yükseltmek zorunda kalıyor. Fiyat şokunun vatandaşa yansıması 3-4 ay daha sürecek."

"Damadın mirası…"

Babacan esnafa "Lambayı söndürüyorsunuz, değil mi? Bir tane ışık yanmıyor" diye sordu. Yüksek elektrik faturasından şikâyet eden esnafın sabah erken saatlerde ışık yaktıklarını söylemesi üzerine Babacan, “Damadın mirası… Tasarruf edeceğiz diye saati değiştirdi. Bu sefer millet sabahtan ışık yakmaya başladı” diyerek Berat Albayrak’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde başlayan kalıcı yaz saati uygulamasına gönderme yaptı.

"Rahmetli dedem ‘Halkın ağzı yöndür’ derdi"

Babacan, ayrıca DEVA Partisi’nin seçimlerde belirleyeceği tutuma ilişkin olarak vatandaşların fikrini aldı. Babacan, "Halkın size bir sempatisi var. Bunu boşa çıkarmayın. Halk bir arayışta. Hepimiz bunaldık" diyen vatandaşı "Bizim önümüzdeki aylarda karar vermemiz gereken bir konu var. Bize bazıları ‘İttifaka girmeyin, yalnız yürüyün’ diyor. Bazıları da ‘Bir olun, beraber olun’ diyor" sözleriyle yanıtladı. Vatandaşın “Doğruyu bulacağınıza inanıyorum” demesi üzerine Babacan "Rahmetli dedem, halkın ağzı yöndür” derdi. Biz de birlikte istişare edelim fikrinizi bilelim istiyoruz" ifadelerini kullandı.