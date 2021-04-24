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Dünya DEVA Partisi'nden skandal sözde soykırım açıklaması
Dünya

DEVA Partisi'nden skandal sözde soykırım açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 Ermeni katliamını sözde soykırım olarak nitelendirmesi sonrası açıklamalarda buluna Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, , “ABD Kongresi’nde dostumuz kalmamıştır. Kurumlararası ilişkiler ihmale uğramıştır. Topyekûn bir kurumsal onarım sürecine girmediğimiz takdirde ülkemizi daha karanlık günler beklemektedir." denildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 23:11:00 - 2021-04-24 23:13:07
DEVA Partisi'nden skandal sözde soykırım açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden’ın bugün yaptığı yazılı açıklamada, 1915 Ermeni Katliamı için soykırım ifadesini kullanmasına DEVA Partisi’nden kınama geldi.

DEVA Partisi’nden yapılan yazılı açıklamada, “ABD Başkanı Joe Biden’ın, iç politika kaygılarıyla tek yanlı bir tarih okumasına dayanan ‘soykırım’ ifadesini kullanmasını güçlü bir biçimde kınıyoruz. Bu tanımanın zaten sağlıklı olmayan ikili ilişkilerimiz üzerindeki ilave tahrip edici etkisi izahtan varestedir” denildi.

DEVA Partisi’nden yapılan açıklama şöyle:

ABD Başkanı Joe Biden’ın, iç politika kaygılarıyla tek yanlı bir tarih okumasına dayanan ‘soykırım’ ifadesini kullanmasını güçlü bir biçimde kınıyoruz. Bu tanımanın zaten sağlıklı olmayan ikili ilişkilerimiz üzerindeki ilave tahrip edici etkisi izahtan varestedir.

Türkiye’nin her geçen gün uluslararası alanda maalesef küçük düşürüldüğü yeni bir olayla karşılaşıyoruz. Bunun nedeni iç ve dış politikada kötü yönetim, zayıflayan ekonomimiz ve gücümüzdür.

Türkiye’de kurumların zayıflatılmasının ve ilişkilerin bir kişinin iradesine indirgenerek yürütülmesinin bizi getirdiği yer burasıdır. ABD Kongresi’nde dostumuz kalmamıştır. Kurumlararası ilişkiler ihmale uğramıştır. Topyekûn bir kurumsal onarım sürecine girmediğimiz takdirde ülkemizi daha karanlık günler beklemektedir.

Öte yandan, ortak acılarımızı istismar eden bu tutum dolayısıyla Ermeni vatandaşlarımızın rencide edilmemelerine özen gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz.

Bizim idealimiz ülke içinde ve dışında barış, istikrar, iş birliği ve refahtır. Geçmişe saplanıp kalmak değil, geçmişten ders çıkararak güzel yarınları inşa etmektir.

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Yorumlar

ismail

deva partisini zerre kadar sevmesemde bunun neresi skandal ?
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GokTurk

Allah’im bizleri yerli hainlerin serrinden koru
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