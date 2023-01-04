DEVA Partisi'nden skandal çıkış: Anayasadan Türklüğü kaldırmak istiyoruz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın yaptığı anadil çıkışı büyük tepki çekti. DEVA Partisi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Sanem Oktar ise bu açıklamayı bir adım ileriye taşıdı.

Radyo Sputnik'te Enver Aysever'in programına bağlanan DEVA Partisi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Sanem Oktar, "Anayasa'dan Türklüğü çıkarıyor musunuz" sorusuna, "doğru" diyerek cevap verdi.

"Evet denilmeyecek"

Enver Aysever'in "Öyleyse Anayasada artık 'Türkiye'ye vatandaşlık bağıyla bağlı herkes Türk'tür' denilmeyecek. Doğru mu anlıyorum?" sorusuna şöyle cevap verdi:

Evet, denilmeyecek. Anayasanın 66'ncı maddesindeki değişikliği şöyle öneriyoruz; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıyla ilgili esaslar din, dil, etnik köken, mezhep ve benzeri farklılıklar gözetilmeksizin kanunla düzenlenir diyoruz. Yani o maddeyi bu şekilde değiştiriyoruz. Biliyorsunuz mevcut maddede 'Türk anne-babadan doğma' gibi kurallar var. Biz onun yerine bunu öneriyoruz.

Babacan ne demişti?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, vatandaşlık tanımını değiştirmek ve Kürtçe'yi anadil olarak anayasaya koymak istediklerini açıklamıştı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu ise ortak açıkladıkları Anayasa taslağında bu ifadelerin yer almadığını, kendilerinin katılmadığını söylemişti.