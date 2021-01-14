DEVA Partisi’nde deprem! Nihat Ergün görevinden ayrıldı

DEVA Partisi’nin yeni başkanlık divanında eski bakan Nihat Ergün’ün yer almaması tartışmalara yol açtı.

DEVA Partisi’nin teşkilat başkanı olan Ergün, büyük kongreden sonra seçilen başkanlık divanında yer almayarak teşkilat başkanlığı görevinden ayrılmış oldu.

DEVA Partisi, Nihat Ergün’ün görevden alındığı iddialarını yalanlayarak, aktif siyasetin içerisinde görev almak istemediğini açıkladı.

Independent’e konuşan bir yetkili, teşkilat işlerinin çok yoğun ve meşakkatli olduğunu kaydederek Ergün’ün Ali Babacan’dan izin istediğini söyledi.

İsmini vermek istemeyen DEVA Parti’li yetkilinin açıklamaları şöyle:

Zaten Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği devam ediyor. Dün bu konuda yapılan oylamaya katılıp yeni başkanlık kuruluna da onay vererek olumlu yönde oy kullandı. Yönetim Kurulu Üyelerine bir konuşma yaparak bunun kendi iradi tercihi olduğu, herhangi bir siyasi sebebi olmadığı, daha çok kendisiyle ilgili zamanın yönetimi açısından ihtiyaç duyduğu bir karar olduğunu ifade etti.

Ali Bey devam etmesi yönünde telkinde bulundu ama Nihat Bey kuruluştan bu yana ‘Ben aktif siyasete tekrar girmek istemiyorum' diyordu. Mesela 4 ay önceki Abant'taki toplantıda ‘Ben milletvekili de bakan da olmayacağım ve aktif siyaseti gençlere devredeceğim' diye ifade etmişti. Nihat Bey, siyasetin temel değerleri, ilkeleri, partinin makro anlamda bu ilkelere uygun işleyişi üzerine kafa yormaya katkı sunmaya devam edecek. Ama günlük particiliğin getirdiği günlük faaliyetlerden bir miktar uzaklaşacak. Bu değişiklik ona bu fırsatı veriyor.