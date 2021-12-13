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Siyaset DEVA Partisi'nde bir istifa daha
Siyaset

DEVA Partisi'nde bir istifa daha

DEVA Partisi Aydın İl Başkanı Hakan Çağlar Erürker’in ardından Efeler İlçe Başkanı Alev Karaca da görevinden ve parti üyeliğinden istifa etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 16:42:00 -
DEVA Partisi'nde bir istifa daha

Demokrasi ve Atılım Partisi’nde (DEVA) Metin Gürcan’ın casusluk nedeniyle gözaltına alınmasının ardından Genel Başkan Ali Babacan'ın yaşananlara sessiz kalmasına tabandan tepkiler büyüyor.

Aydın’da görevinden ve parti üyeliğinden istifa eden İl Başkanı Hakan Çağlar Erürker’in ardından partiden kopmalar devam ediyor. Önümüzdeki günlerde kongreye hazırlanan Efeler İlçe Başkanı Alev Karaca da istifa etti.

"Düşünce tutum ayrışması"

Alev Karaca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Son günlerde yaşanan gelişmelerden dolayı parti ile düşünce ve tutum ayrışmasından dolayı gerek gördüğüm üzere Deva Partisi üyeliğim ve Efeler İlçe Başkanlığı’ndan istifa etmiş bulunmaktayım. Bu süreç içerisinde yanımda olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Babacan'ın sessizliği Erkürker'i rahatsız etti

DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Metin Gürcan'ın askeri ve siyasi casusluk suçlamasıyla tutuklanması tartışmaları da beraberinde getirmişti. Partiye yakın siyasi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Genel Başkan Ali Babacan'ın, Gürcan'ın tutuklanmasına sessiz kalması, Aydın İl Başkanı Hakan Çağlar Erürker'in istifasına neden olmuştu.

 

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