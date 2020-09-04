DEVA Partisi yönetim kurulu üyesinden Peygamberimiz'e hakaret eden Charlie Hebdo'ya skandal destek!

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un Peygamberimiz Hz Muhammed Mustafa'ya (S.A.V.) hakaret eden Charlie Hebdo isimli esfele safilin derginin alçak karikatürleri tekrar yayınlama kararıyla ilgili "ifade özgürlüğü" diyerek verdiği desteğe tepkiler sürüyor.

Dünyanın yanı sıra Türkiye'den de Macron'a büyük tepki geldi. Tepki gösterenler arasında Prof. Dr. Ahmet Akgündüz de yer aldı.

Prof. Dr. Ahmet Akgündüz Macron ifadesine "Faraza biz, "Bu ahmak Fransa'yı nasıl idare ediyor?" dese bu da mı hürriyet sayılacak?" tepkisinde bulundu.

DEVA Partili isimden skandal açıklama: Peygamberimiz'e hakaret ifade özgürlüğüymüş

Ali Babacan'ın genel başkanlığını yaptığı Deva Partisi'nde yönetim kurulu üyeliği yapan Deniz Karakullukcu ise Prof. Dr. Ahmet Akgündüz'ün bu ifadelerine skandal bir cevap verdi.

Peygamberimiz Hz. Muhammed'e yönelik hakaretlere "ifade özgürlüğü" diyen Karakullukcu, "Evet, sayılacak. İfade özgürlüğü eğilemez, bükülemez, sınırlandırılmaz" sözlerini sarf etti.

Bu sözleri üzerine Karakullukcu'ya tepki yağdı.