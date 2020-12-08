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Siyaset DEVA Partisi yardımına koştu! Erdoğan'a hakaret edene Babacan kalkanı
Siyaset

DEVA Partisi yardımına koştu! Erdoğan'a hakaret edene Babacan kalkanı

DEVA Partili avukatlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a alenen hakaret eden İsmail Demirbaş isimli hadsizin avukatlığını üstlendi. Erdoğan'ı aklınca "vatan haini" ilan eden Demirbaş salıverildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 14:35:00 -
DEVA Partisi yardımına koştu! Erdoğan'a hakaret edene Babacan kalkanı

Geçtiğimiz haftalarda İsmail Demirbaş isimli bir şahıs, sokak röportajı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında akılalmaz ifadeler kullanmıştı. Demirbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan için, "Acilen vatana ihanetten yargılanması lazım" demişti. Aynı zamanda Demirbaş, "Bu ülkenin tek bir kurtuluş vardır, Allah masalı ve din yalanından kurtulmak" ifadeleriyle, İslam'a yönelik kinini de kusmuştu.

Bu rezil ifadelerin ardından Demirbaş, Cumhurbaşkanına hakaret nedeniyle tutuklandı.

DEVA Partililer avukatlığını üstlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ederek haddini aşan Demirbaş'ın avukatlığını DEVA Partililerin üstlendiği ortaya çıktı. Deva Partisi Antalya İl Başkanı Süleyman Akıncı ve beraberindeki 4 DEVA Partili avukat, İsmail Demirbaş'ın avukatlığını yaptı. Demirbaş tahliye edildi.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Ali Babacan'ın, yine Erdoğan'a hakaret eden bir şahsa avukat yollaması dikkatlerden kaçmadı.

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