DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Yeneroğlu'ndan Fransa'ya tepki:

TBMM (AA) - DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Müslümanlara yönelik ayrıştırıcı ve ayrımcı yaklaşımının, her şeyden önce Fransa’nın sosyal barışını zedelediğini söyledi.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Fransa’da Müslümanlara yönelik kurumsal bir ırkçılık yaşandığını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Müslümanlara yönelik ayrıştırıcı ve ayrımcı yaklaşımının, her şeyden önce Fransa’nın sosyal barışını zedelediğini vurgulayan Yeneroğlu, Fransa'nın, azınlıkların özgürlüklerini güvenlikçi politikalara ve iç siyasi hesaplara kurban ederek tehlikeli bir tartışma zemininde hareket ettiğini kaydetti.

Yeneroğlu, merkezdeki hatta soldaki siyasetçileri dahi aşırı sağcılarla birleştiren bu atmosferde, azınlıklara yönelen nefret ikliminin Avrupa’da yabancı karşıtlığını ve İslamofobiyi her geçen gün artırdığını, bu gidişatın son derece endişe verici olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fransız mallarına boykot çağrısının, son dönemde Batı dünyasıyla yaşanılan gerilimlere farklı bir boyut kazandırdığını ifade eden Yeneroğlu, "Burada sarf edilen sözlerin, Fransa’da yaşayan 670 bin vatandaşımızın ve 7 milyon Müslüman'ın huzurunu doğrudan etkilediği unutulmamalıdır." dedi.

Ülkedeki ekonomik krizin her geçen gün etkisini arttırdığını savunan Yeneroğlu, "Bir yandan Türkiye’nin demokrasi ve hukuk devleti idealinden her geçen gün uzaklaşması diğer yandan ekonomi yönetiminin uyguladığı akıl almaz politikalar sebebiyle halkımız her geçen gün fakirleşmektedir. Dolar/TL kuru dün itibarıyla 8 lirayı çoktan geçmiş ve Türk Lirası, tarihinde hiç olmadığı kadar değersizleşmiştir. Sadece dolar kurunda 2023 hedefleri şimdiden yakalanmış, 2053 hedeflerinin de en kısa zamanda yakalanması, herhalde bu iktidarın son yıllarda en büyük başarısı olacaktır. Hal trajikomiktir." diye konuştu.