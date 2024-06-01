DEVA Partisi Genel Merkez yönetimi düştü mü? İdris Şahin'den açıklama geldi
Deva Partisi Genel Merkez yönetiminin düştüğüne dair iddialar sonrası Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin açıklama yaptı.
Deva Partisi Genel Merkez yönetiminin düştüğüne dair iddialara yanıt aranırken açıklama Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin'den geldi. İdris Şahin sosyal medya hesabından iddiaların asılsız olduğunu kamuoyuna duyurdu.
Deva Partisi Genel Merkez yönetiminin, 75 kişilik yönetim ve yedekler dahil 25’in altına düştüğü ve bunun üzerine yönetimin düştüğü iddialar arasında yer alıyordu.
"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"
Sosyal medyada dolaşıma giren 'Deva Partisi Genel Merkez Yönetimi düştü' iddialarına yönelik açıklamayı Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin yaptı.
Sosyal medya hesabı üzerinden iddiaların asılsız olduğunu ifade eden Şahin "Bazı sosyal medya hesaplarınca 29.12.2020 tarihli GMYK (Genel Merkez Yönetim Kurulu) listesi paylaşılarak, “Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Merkezi Düştü.” şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Partimizin yetkili kurulları, ülkemizi aydınlık yarınlara taşımak için mesai mefhumu gözetmeksizin görevine devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.
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